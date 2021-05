https://cz.sputniknews.com/20210526/slovenska-vlada-schvalila-ockovani-ruskou-vakcinou-sputnik-v-14626931.html

Slovenská vláda schválila očkování ruskou vakcínou Sputnik V

Slovenská vláda schválila očkování ruskou vakcínou Sputnik V

26.05.2021

Jak uvádí TASR, z původně objednaného množství dva miliony dávek se však zatím použije pouze 200 tisíc dávek, které jsou již na Slovensku. Dovezení a použití dalších dávek zatím zůstává otázkou.Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík po jednání kabinetu řekl, že pokud bude zájem převyšovat 200 tisíc dávek, tak podpoří i použití dávek. Očkování by podle usnesení vlády mělo začít nejpozději 7. června. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský už včera uváděl, že očkovací centra i technické zabezpečení v takzvané čekárně připravují na to, aby se ruskou látkou mohlo začátkem příštího měsíce začít očkovat.Občané tak dostanou Sputnik V na výběr jako jednu z možnosti při očkování proti covidu. Za zmínku však stojí, že tato látka stále není schválena Evropskou lékovou agenturou.První dodávka Sputniku V dorazila na Slovensko již 1. března, ale po politické kauze se touto vakcínou doposud neočkuje. Od té doby jsou vakcíny uloženy ve skladech v Šarišských Michaľanech a k očkování se nepoužívají, protože měl slovenský lékový úřad pochybnosti o jejich složení. Slovensko se navíc zpozdilo s platbou za první dodávku a Rusové pak platbu vrátili. Vakcínu nakonec ještě musela posuzovat slovenská laboratoř, pak i maďarská certifikovaná laboratoř. Část vakcíny si vzala ruská strana na prozkoumání. Podle expremiéra Igora Matoviče se obávali, že očkovací látky mohly být kontaminovány. Výsledky kontroly by měly být známy do konce května.Zmiňme, že v červenci vyprší expirace u 100 tisíc dávek a v srpnu pak dalších u 100 tisíc dávek. Sputnik V je dvousložková vakcína, čili pacient by měl absolvovat dvě očkování.Věková hraniceZmiňme, že Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky zrušilo věkové hranice pro vakcinaci přípravky společností Pfizer a Moderna. Vakcíny Pfizer budou přidělovány všem od 16 let a vakcíny Moderna zájemcům od 18 let. Očkování vakcínou AstraZeneca je v sousední zemi stále pozastaveno.Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský také informoval, že od 1. června by lidé měli dostat možnost výběru vakcíny, kterou se chtějí očkovat, včetně těch neregistrovaných. Vakcína Sputnik V již byla schválena v 65 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3,2 miliardy lidí. Podle počtu schválení od státních regulačních úřadů je Sputnik V na druhém místě na světě. Efektivita vakcíny podle výsledků rozboru údajů 3,8 milionu naočkovaných obyvatel Ruska činí 97,6 %, což je více než ukazatel, který dříve zveřejnil lékařský časopis The Lancet (91,6 %), oznámily dříve Ruský fond přímých investic a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.

