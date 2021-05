https://cz.sputniknews.com/20210526/slovensko-si-pichlo-sputnik-v-znamena-to-koniec-politickeho-trileru-nazor-14628301.html

Slovensko si pichlo Sputnik V… Znamená to koniec politického trileru? Názor

Slovensko dnes schválilo očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Toto rozhodnutie je vlastne koncom politického trileru, ktorý vyústil demisiou premiéra Matoviča. 26.05.2021, Sputnik Česká republika

Ako by sa dalo pred zahájením očkovania vakcínou Sputnik V ohodnotiť to, čo sa v štáte dialo pred jeho štartom? S touto otázkou sa Sputnik obrátil na publicistu a komentátora Slovenských národných novín Dušana Kerného. S touto otázkou sa Sputnik obrátil na publicistu a komentátora Slovenských národných novín Dušana Kerného.Kerný: Pre obyvateľov a voličov vládnych strán to otriaslo sebavedomím, že demokratické voľby znamenajú aj nástup demokratickej vlády schopnej viesť tento malý štát a v citlivých otázkach mať jednoznačné postoje v zahraničnej politike, schopnosť pôsobiť v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Niektorí skúsení komentátori teraz už píšu o hroziacom rozklade štátu, inými slovami, že demokratické voľby v členskom štáte EÚ nezabezpečili plnokrvnú demokraciu, ale naopak, a Brusel k tomuto vývoju na Slovensku vlastne mlčky prihliada. Na druhej strane zasa práve členstvo v EÚ je vďaka Bohu pevným rámcom, ktorý stavia rozhádanú vládnu koalíciu pred veľké úlohy ako získať a uplatniť miliardy eur pomoci z bruselského plánu obnovy. Rastú však aj pochybnosti, či je na to táto vláda vôbec schopná. Rok po voľbách musel odstúpiť nielen predseda vlády z najsilnejšej strany, ale aj ňou nominovaní ministri takých rezortov ako je zdravotníctvo a poľnohospodárstvo, teda mimoriadne problematické oblasti. Prípad s ruskou vakcínou Sputnik V prispel k tomu, aby sa naplno prejavil politický amaterizmus ako aj nálady obyvateľstva, ktoré neprijalo ani spochybňovanie vakcíny Sputnik V a dlhej tradície ruskej epidemiologickej vedy a ani nepodľahlo všetkým snahám antiruskej kampane. Značná časť verejnosti, počnúc ľavicou a antifašistami až po Slovanov, ale aj serióznu historickú vedu, odmieta spochybňovanie osloboditeľskej úlohy ČA v druhej svetovej vojne. Slovensko okrem toho čaká na rozhodnutie Ústavného súdu o možnosti konať referendum, ktoré by umožnilo nové voľby a tým nové politické usporiadanie. Štát je neusporiadaný a stojíme nečakane rok po voľbách pred problémom ako ho vlastne usporiadať a dať dohromady.Slovensko je po Maďarsku druhým štátom kde sa má začať vakcinácia Sputnikom V predtým, než ho schválil európsky regulátor, európska lieková agentúra EMA. Ako vplýva táto skutočnosť na nálady verejnosti, aký postoj zaujímajú slovenské médiá voči ruskej vakcíne, čo sa v médiách hovorí o parametroch vakcíny, o technológii výroby? Máte medzi svojimi známymi ľudí, ktorí čakajú na začiatok vakcinácie a nechali by sa Sputnikom očkovať.Ešte desiateho marca t.r., týždenník TREND oznamoval pod titulkom „Veľa Slovákov chce ísť na Sputnik“ správu, že európska agentúra EMA Sputnik už rieši. Podľa vtedajších prieskumov „najprijateľnejšími vakcínami pre viac ako polovicu obyvateľov Slovenska sú Pfizer/BioNTech a Sputnik, prvú by chcelo 55 % a druhú 53 %. Pre postoj verejnosti však bude zrejme rozhodujúce, aká bude platnosť tzv. covid pasu pre pohyb v štátoch EÚ, ten má byť jednotne pre ľudí očkovaných vakcínami schválenými v EÚ. Pas má byť od júla t.r. Vzhľadom na nemalý chaos okolo „západných“ vakcín veľa ľudí odmieta alebo nedôveruje spochybňovaniu ruského Sputnika. Ale tí čo budú chcieť cestovať zaujmú pragmatický postoj. Kvôli nedôvere a problémom s vakcínami, podľa dnešnej správy agentúry TASR sa chce očkovať len 48, 7 % ľudí. Pritom sa robí masívna kampaň, aby sa ľudia dali očkovať. Viac ako polovica z nich 28, 8% by sa dala očkovať, keby mala možnosť vybrať si vakcínu. Predpokladá sa, že v tomto čísle ide do značnej miery o to, že nie je prístupný Sputnik. Faktom je, že celá snaha bývalého premiéra Matoviča keď 1. marca na košickom letisku pred kamerami oznamoval nákup dvoch miliónov ruských vakcín, bola vyvolaná neschopnosťou nielen byrokracie, ale samotného vedenia Európskej komisie zabezpečiť dostatok vakcín. Igor Matovič ako v opozícii skúsený škandalista chcel šokovať verejnosť, ako aj vystaviť na posmech vládnych „partnerov“ s tým, že iba on dokáže nakúpiť dostatok vakcín. Ale ako absolútny holobriadok v európskej politike a náladách slovenskej verejnosti si neuvedomil akú búrku vyvolá, keď na to použije maďarskú, orbánovskú spojku smerom do Moskvy a vyradí slovenskú diplomaciu. O svojich kritikoch hovoril „nenávisťou sa im krvou podlievali oči a spustili svoju špinavú geopolitickú hru“ preto z úradu predsedu vlády musel odísť. Nálady verejnosti sa však odrazili na slovníku ústavných činiteľov. Ešte na začiatku marca minister zahraničných vecí hovoril o hybridnej vojne. V zhode napr. s ukrajinským ministrom zahraničných vecí nazývali vakcínu zbraňou Kremľa v tejto hybridnej vojne. Avšak po výmene predsedov vlády traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka ako aj predseda parlamentu a aj nový predseda vlády Eduard Heger dali prednosť jasným vyhláseniam, že užitočná je každá vakcína, ktorá pomáha v zápase proti covidu-19 s dôvetkom, že by mala byť schválená európskou agentúrou. Zhodne tak hovorili traja najvyšší ústavní činitelia vtedy, keď sa zmenou v kresle predsedu vlády akoby nanovo začali rozdávať karty. Je to výraz toho, ako si uvedomili, že verejnosť sa nestotožňuje ani so spochybňovaním Sputnika, ani s historickou úlohou Ruska v druhej svetovej vojne a ani s jeho úlohou ako možného a potrebného partnera v nejednej neriešenej naliehavej medzinárodnej otázke.Dnes vzťahy Ruska a Európskej únie, Ruska a Slovenska prežívajú neľahké obdobie. No keď ide o zdravie ľudí a zápas proti pandémii nemali by sme zabudnúť na rozpory medzi nami a riadiť sa len humanitárnymi otázkami?Čo sa týka spolitizovanej vakcíny Sputnik všeobecne, slovenská verejnosť sa pridŕža toho, že každá vakcína ktorá pôsobí je dobrá, okrem toho ruská je aj lacnejšia. Ako sme spomenuli, traja najvyšší ústavní činitelia to povedali. Hovoria tak preto, lebo vedia aké sú nálady verejnosti v tom obrovskom buď už chaose alebo mnohých nejasnostiach. Okrem toho nezaberá vládna propaganda, je priveľa politických škandálov, škandálov politických nominantov vládnych strán. Pripomeňme, že teraz v máji 2021 vplyvný denník N konštatoval, že druhá vlna pandémie bola na Slovensku ozaj silná, vyžiadala si až 17 tisíc nadmerných úmrtí, teda výrazne viac ako je dvadsaťročný priemer. Tak sa podľa denníka Slovensko zásadne zmenilo.

