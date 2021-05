https://cz.sputniknews.com/20210526/slovensky-expremier-matovic-bylo-jen-otazkou-casu-kdy-se-schvali-pouziti-sputniku-na-slovensku-14629336.html

Slovenský expremiér Matovič: Bylo jen otázkou času, kdy se schválí použití Sputniku na Slovensku

Slovenský expremiér Matovič: Bylo jen otázkou času, kdy se schválí použití Sputniku na Slovensku

Slovenská vláda dnes na svém jednání schválila očkování ruskou vakcínou Sputnik V v zemi. Bývalý premiér země a nynější ministr financí Igor Matovič uvedl, že... 26.05.2021

„Je tady několik set tisíc lidí, kteří se nebudou chtít očkovat jinou vakcínou. Je naší psí povinností zajistit jim tuto vakcínu,“ uvedl.Podle něj nebude ruská strana tlačit na to, aby Slováci platili za něco, co nebude dodáno.Na otázku, zda se nechá očkovat vakcínou Sputnik, řekl, že by s tím neměl žádný problém. „Dám se někdy naočkovat, ale ještě nevím, jakou vakcínou. Je mi to jedno, zda si dám Pfizer, Modernu či Sputnik,“ uvedl.Dodal, že důvod, proč se ještě nedal očkovat, je to, že ještě nebyl na řadě. „Už i dva týdny bych mohl být na řadě, ale na začátku jsem měl v prvním čtvrtletí do 90 dnů po překonání covidu a byla i jiná práce.“Ruskou vakcínu však zatím nebudou akceptovat všechny členské země EU. „Toto mě mrzí, budu to muset vzít osobně v úvahu a muset se rozhodovat na základě tohoto kritéria,“ řekl Matovič. Jako příklad uvedl i svou pracovní cestu do Lisabonu, kde tuto vakcínu zatím neakceptují.Schválení vakcínySlovenská vláda dnes na svém jednání schválila očkování ruskou vakcínou Sputnik V v zemi. Očkování by podle usnesení vlády mělo začít nejpozději 7. června. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský už včera uváděl, že očkovací centra i technické zabezpečení v takzvané čekárně připravují na to, aby se ruskou látkou mohlo začátkem příštího měsíce začít očkovat.Občané tak dostanou Sputnik V na výběr jako jednu z možností při očkování proti covidu. Za zmínku však stojí, že tato látka stále není schválena Evropskou lékovou agenturou.První dodávka Sputniku V dorazila na Slovensko již 1. března, ale po politické kauze se touto vakcínou doposud neočkuje. Od té doby jsou vakcíny uloženy ve skladech v Šarišských Michaľanech a k očkování se nepoužívají, protože měl slovenský lékový úřad pochybnosti o jejich složení. Slovensko se navíc zpozdilo s platbou za první dodávku a Rusové pak platbu vrátili.Vakcínu nakonec ještě musela posuzovat slovenská laboratoř, pak i maďarská certifikovaná laboratoř. Část vakcíny si vzala ruská strana na prozkoumání. Podle expremiéra Igora Matoviče se obávali, že očkovací látky mohly být kontaminovány. Výsledky kontroly by měly být známy do konce května.Zmiňme, že v červenci vyprší expirace u 100 tisíc dávek a v srpnu pak u dalších 100 tisíc dávek. Sputnik V je dvousložková vakcína, čili pacient by měl absolvovat dvě očkování.Vakcína Sputnik V již byla schválena v 65 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3,2 miliardy lidí. Podle počtu schválení od státních regulačních úřadů je Sputnik V na druhém místě na světě. Efektivita vakcíny podle výsledků rozboru údajů 3,8 milionu naočkovaných obyvatel Ruska činí 97,6 %, což je více než ukazatel, který dříve zveřejnil lékařský časopis The Lancet (91,6 %), oznámily dříve Ruský fond přímých investic a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.

