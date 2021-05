„To je pro maminky miminek pana Feriho?“ Prezentace svých aktivit se Adamové příliš nepovedla

https://cz.sputniknews.com/20210526/to-je-pro-maminky-miminek-pana-feriho-prezentace-svych-aktivit-se-adamove-prilis-nepovedla-14628894.html

„Včera jsem si na Malostranském náměstí i já pověsila miminkovské bodýčko. Nešlo o veřejné sušení prádla, ale o důležitý happening na podporu návrhu, který má ukončit praxi umisťování odložených novorozenců a kojenců do ústavů,“ stojí v příspěvku autorky.Podle jejích slov je už dávno prokázané, že ústavní péče nedokáže těm nejmenším dětem zajistit podmínky potřebné pro zdravý vývoj.„V ústavech jim chybí stabilní rodinné zázemí, blízký vztah s pečující osobou, nové podněty a častý kontakt - to vše jim naopak dokáží zajistit přechodní pěstouni. Těm bych chtěla tímto poděkovat za obětavost a lásku, s jakou se o ‚svá‘ miminka starají a připravují je na život v adoptivní rodině,“ podotkla.Pekarová Adamová připomněla, že i přes snížení počtu dětí umístěných do kojeneckých ústavů je jich zde stále více než 200.I když dotčené téma je důležité, zdá se, že lidé od Adamové očekávají něco jiného. Potvrdila to jejich reakce pod příspěvkem političky, kterou uživatelé sociální sítě podrobili krtice a položili nepohodlné otázky.K tomu se ona nebude raději vyjadřovatSpousta uživatelů není spokojena s chováním Pekarové v souvislosti s rezignací na mandát poslance TOP 09 Dominika Feriho. Ten čelil v posledních dnech nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. „Postrádám nějak Vaše vyjádření k případu poslance Feriho!!!“ napsal Jiří Mikšík.„Proč jste se nepostavila k problémům Feriho!!!“ vyjádřila stejný názor Magda Šplýchalová.Někteří se nezdrželi sarkasmu.„To je pro maminky miminek pana Feriho?“ dotazuje se Karel Pešek.„K tomu se ona nebude raději vyjadřovat. Jedině že by byl Babiš násilník,“ zareagoval Jan Lende.Jiní obvinili Pekarovou Adamovou z toho, že není ve všem důsledná a odkázali na situaci, když označila vicepremiéra Hamáčka za vlastizrádce. Došlo k tomu tehdy, když Jana Hamáček byl na základě anonymních zdrojů nařčen z toho, že měl vyměnit kauzu Vrbětice za ruskou vakcínu Sputnik V.„To je moc fajn, že jste pověsila ‚bodýčko‘, ale já postrádám v kauze Feriho stejně ostré vyjádření, jako když jste na základě jednoho novinového článku quasinovináře Kroupy označila Hamáčka za vlastizrádce. Pokud tedy považujete Hamáčka za vlastizrádce, očekávám, že Feriho označíte za sexuálního predátora a odporné maskulinum. Měřte prosím všem stejně,“ vyzval Pekarovou Adamovou Jiří Lameš.Další sledující uznávají, že ne v každé situaci si žena může dítě nechat.„Opravdu nechápu, proč bojujete touto formou proti potratům! Představte si situaci, že byste byla panem Feri znásilněna vy a dítě jste si nemohla nechat!“ napsal Max Cákal.Předsedkyni TOP 09 byly však položeny i podstatnější otázky.„A kolik si jich vezmeš ty do domácí péče?“ stojí v poznámce Václava Frimla.Nechyběla pro političku ani jistá doporučení.„A co jít něco dělat smysluplného, za to vás neplatíme a ani vás ani toho sexuálního predátora,“ zdůraznil Jan Chrenčik.„Lepší by bylo pověsit politiku,“ uvedl Zdislav Richtr.

