V aplikaci WhatsApp je dostupná nová funkce, na kterou jsme všichni dlouho čekali

V nové verzi messengeru se tak objeví funkce zrychleného posouvání hlasových zpráv.Ocení ji tak především ti, jejichž přátelé a kolegové raději mluví v dlouhých hlasových zprávách a nikam nespěchají, nebo když například začínají mluvit ne hned po stisknutí tlačítka záznamu. Zrychlené přehrávání vám umožní rychleji poslouchat zprávy.Hlasové zprávy můžete přehrávat rychlostí 1x, 1,5 a 2x. Chcete-li využít této možnosti, je potřeba aktualizovat aplikaci WhatsApp na verzi 2.21.100.Kromě toho WhatsApp přidal ještě jedno speciální oznámení. Pokud je uživatel zmíněn v chatu nebo někdo odpověděl na jeho zprávu, zobrazí se vedle názvu skupiny zavináč (@).Zmiňme, že podobná funkce pro hlasové zprávy funguje v Telegramu již několik let, přičemž lze rychlost zprávy až zdvojnásobit.Nový balíček samolepekPo vydání předchozího balíčku samolepek s názvem Share Asian Love na WhatsAppu pro Android a iOS vydala společnost další balíček se samolepkami s názvem Laugh It Off! v online obchodě s nálepkami.WhatsApp tento balíček samolepek zavedl pro všechny verze aplikace pro Android a iOS včera a může chvíli trvat, než se objeví na vašem účtu v messengeru.Nová funkce pro správu chatůV současné době má export chatů přísná pravidla: k ukládání korespondence a mediálních souborů potřebujete originální telefonní číslo a zařízení se stejným operačním systémem (iOS nebo Android). Z tohoto důvodu pak mnoho uživatelů může po dlouhou dobu ztrácet korespondenci.Nová funkce, která se testuje ve WhatsApp, poskytne nejen plnohodnotný přenos do jiného operačního systému, ale dokonce i na jiné telefonní číslo. Z důvodu ochrany osobních údajů bude tato možnost fungovat pouze v případě, že je k účtu vlastníka propojen nový telefon.

