https://cz.sputniknews.com/20210526/v-eu-za-pitomce-tvrda-slova-kvuli-kontroverzni-kauze-14623937.html

V EU za pitomce. Tvrdá slova kvůli kontroverzní kauze

Nevyšlo to. Premiér Babiš nevyjednal v Evropské unii vyhoštění ruských diplomatů. Může za to těsný vztah Prahy s USA? 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T13:56+0200

2021-05-26T13:56+0200

2021-05-26T13:56+0200

V EU jsme za pitomce. To není naše redakční povzdechnutí. To je část, asi ta nejpodstatnější a nejvýmluvnější, tweetu europoslance Tomáše Zdechovského. Čeho se týká? Možností je kupa. Bystří tuší, že samozřejmě jde o kauzu Vrbětice a požadovanou podporu, kterou nám neposkytla Evropská unie.Celý tweet pana Zdechovského zní následovně: „Ten seznam věcí, které vláda naprosto nezvládla, se zase rozrostl. Tentokrát je to další ostuda s mezinárodním přesahem. V EU jsme za pitomce, ale ve vládě dál zůstávají premiérem s vicepremiérem.“ Šlo o reakci na zprávu, že šéfové států EU nebudou jednat o společném vyhošťování diplomatů v solidaritě s ČR, kterou vláda požadovala. A co víc. Německá kancléřka Angela Merkelová podle médii vytkla českému premiérovi Andreji Babišovi pozdní koordinaci.Summit EU skončil a opravdu se ukázalo, že kauza Vrbětice naše drahé unijní partnery příliš nepálí. Prezidenti a premiéři zemí EU poplácali Babiše po zádech, ale o společném vyhošťování diplomatů v solidaritě s Českem lídři nejednali. Takže? Nic nebude. Na unijní úrovni je věc uzavřená. Další jednání se odehraje až poté, co v České republice skončí vyšetřování kauzy Vrbětice. A jestli vůbec skončí, nebo vyšumí do ztracena.Postoj Evropské unie je zajímavý. Je zajímavý tím, jak kauzu Vrbětice přehlíží. Jsou tu dvě varianty. Buď k České republice v Bruselu chovají jen malé sympatie. A to je pravda. Ale co když unijní nezájem spočívá i v jiném. Špitá se o tom, že bruselští byrokraté žárlí, že informace o kauze Vrbětice nedostali jako první. Česká republika ji jako první konzultovala s příslušnými úřady Spojených států amerických. Přeci šéf BIS, plukovník Michal Koudelka, nedostal Tenetovu cenu za zahraniční spolupráci od CIA jen tak pro nic za nic.A proto má asi český premiér Babiš, který se chtěl před volbami ukázat jako bojovník s ruským vlivem, smůlu. Zůstal jako ten kůl v evropském plotě.O debaklu a unijním poplácávaní po zádech Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.Není to flagrantní ukázka takzvané unijní solidarity?„Unijní solidarita je v takových záležitostech obvykle jen proklamatorní. Až dojde na lámání chleba, každý si hájí svoje. Bohužel s výjimkou ČR. A Andrej Babiš bohužel mluví jinak doma a jinak v Bruselu, kde je kamarád s Merkelovou, Macronem a dalšími, takže mě to ani nepřekvapuje,“ míní pan Zachariáš.Anebo za odmítnutím podpory stran EU stojí to, o čem se spekuluje: že kauza Vrbětice vznikla s podporou USA?„O tom vůbec nechci spekulovat, protože kauza Vrbětice má tak málo důkazů a jasných faktů, že mít o viníkovi jasno může mít snad jen pitomec, novinář nebo příslušník BIS,“ říká člen širšího vedení KSČM Filip Zachariáš.

mcmillan Když se čivava pustí do medvěda, v podstatě může být vděčná za to, že si s ní medvěd jenom vytře prdel. 😊 5

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

Alena Novotná

