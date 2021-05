https://cz.sputniknews.com/20210526/v-rusku-uspesne-otestovali-vylepsene-rakety-vichr-14630578.html

V Rusku úspěšně otestovali vylepšené rakety Vichr

Tisková služba Kalašnikova informovala, že v Rusku dnes úspěšně otestovali vylepšené řízené střely Vichr. Skupina společností dříve na svých stránkách sociální... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

Ve zprávě, která se objevila později, je upřesněno, že na jednom z výcvikových areálů ministerstva obrany bylo z průzkumného a útočného vrtulníku Ka-52 Alligator vypuštěno 22 vylepšených raket Vichr.Akcí se účastnily Vzdušně-kosmické síly Ruské federace, AO KBP (Konstrukční kancelář pro výrobu nástrojů), Národní centrum pro vrtulníkové inženýrství M. L Mila a N. I. Kamova.Odborníkům se povedlo zvýšit pravděpodobnost zasažení cíle na malou vzdálenost a také zvýšit stabilitu letu. Všechna vylepšení byla dosažena bez zásahu do taktických a technických vlastností rakety.Maximální rychlost raket dosahuje 610 metrů za sekundu, dosah použití je 800-10 000 metrů. Výška použití představuje 10-4000 metrů. Vichr je schopen prorazit homogenní pancíř o tloušťce 750 milimetrů.Roskosmos o opakovaně použitelných raketáchOpakovaně použitelné první stupně nosných raket Amur-SPG by měly při startu z kosmodromu Vostočnyj podle plánu přistát severozápadně od města Aldan v Jakutsku. Vyplývá to z prezentace společnosti Roskosmos, která byla uvedena na fóru Novoje znanije.V současné chvíli americká společnost SpaceX Elona Muska usazuje na pevnině či na moři odpálené první stupně raket Falcon pro opakované použití.Podle prezentace, kterou představil výkonný ředitel státní korporace pro perspektivní programy a vědu Alexandr Blošenko, je „oblast kontrolovaného dopadu prvního bloku nosné rakety Sojuz-SPG (Amur-SPG, pozn. red.)“ při startu z kosmodromu Vostočnyj naplánována západně od jakutského města Aldan.Zmiňme, že dvoustupňová raketa střední třídy Amur-SPG, jejíž první start z kosmodromu Vostočnyj je plánován na rok 2026, bude mít opakovaně použitelný (až 10krát) reverzibilní první stupeň vybavený motory RD-0169, které fungují na kyslíku a zkapalněném zemním plynu (metanu). Plánuje se, že nahradí rakety Sojuz-2, které jsou v současné době v provozu.Uvádí se, že z kosmodromu Vostočnyj bude raketa schopna vynést 9,5 tuny na oběžnou dráhu Země s opětovně použitelným prvním stupněm, a 12 tun při tom jednorázovém, plus na oběžnou dráhu geografického přenosu - 2,5 tuny pomocí horního stupně Fregat a stupně pro opětovné použití. Náklady na vypuštění budou v závislosti na konfiguraci činit 22–35 milionů dolarů.

