V USA byl nalezen zkamenělý les s pozůstatky prapůvodních živočichů

Podle informací Live Science byl tento objev označen za z jeden z největších v historii Kalifornie. Objev učinil strážce parku Greg Francek, který si nejdřív neuvědomil, že se prochází po starobylém lesu. Uvedl, že zpočátku jeho pozornost upoutalo „něco, co se podobá stromu, ale je to hladké jako kámen“. Když si nález podrobně prohlédl, zjistil, že před ním stojí zkamenělý strom. Strážce to pochopil díky charakteristickým prstenům, které se nacházejí v průřezu kmene. Strom byl v horizontální poloze pod malým úhlem, jedním koncem kmene hluboko pod zemí.Poté se strážce rozhodl porozhlédnout a brzy objevil další zkamenělý strom a pak ještě další. Po několika týdnech se vrátil na místo objevu a našel zkameněliny obratlovců. Následně nahlásil svůj objev paleontologům a geologům z Kalifornské univerzity v Chicu.Místo pak bylo předáno mezidisciplinárnímu týmu pod vedením profesora paleontologie Russela Shapira. Vědci na místě objevili desítky druhů fosilních živočichů v oblasti povodí řeky Mokelumne na úpatí hor Sierra, jihovýchodně od města Sacramento. Zkameněliny jsou staré přibližně 10 milionů let a pocházejí z doby miocénu. Russel Shapiro prozradil, že v Kalifornii bylo již dříve odhaleno několik podobných pozemků. Nový nález fosilií však představuje jeden z největších ve státě. Vykopávky probíhaly téměř rok. Během tohoto období tým vědců objevil stovky pozůstatků zvířat desítek druhů a také přibližně 600 zkamenělých stromů. Za zmínku stojí, že mimo jiné byl nalezen vyhynutý druh velblouda, který dorůstal do velikosti dnešních žiraf, tým objevil i mastodonty a gomphotherium, předky dnešních slonů.Tým také nalezl pozůstatky nosorožců, obrovských želv, koní a tapírů. Jedním z nejzajímavějších nálezů byla zkamenělina ryby, která vážila okolo 180 kilogramů. Vědci se domnívají, že tato ryba je předchůdcem dnešního lososa. Vědci jsou přesvědčeni, že mnoho kostí prapůvodních živočichů sem přinesly potopy. Také bylo zjištěno, že v době, kdy žili tito tvorové, byl daný region dubovým lesem, který vedl k oceánu. Mimochodem přesné místo vykopávek drží vědecký tým v tajnosti.

