Ve Švýcarsku se zřítilo vojenské letadlo

Švýcarské federální ministerstvo obrany, civilní ochrany a sportu na Twitteru napsalo, že pilot, kterému se podařilo katapultovat z letadla, není zraněn. 26.05.2021, Sputnik Česká republika

Letadlo švýcarského letectva se ve středu zřítilo v centrálním kantonu Obwalden, informovalo o tom federálního ministerstva obrany, civilní ochrany a sportu země.Ministerstvo ve středu na Twitteru napsalo, že pilot F-5 Tiger se katapultoval z kokpitu a přežil, k havárii došlo nedaleko horského střediska Melchsee-Frutt v centrálním kantonu Obwalden.K dispozici nejsou žádné bezprostřední podrobnosti o tom, co způsobilo incident s F-5 Tiger, jednomístným taktickým stíhacím letounem.Havárie je poslední ze série podobných nehod švýcarských stíhaček za posledních pět let.Patří mezi ně incident v srpnu 2016, kdy letadlo švýcarského letectva F/A-18 narazilo do hor ve středním Švýcarsku. V červnu téhož roku se v Nizozemsku srazily dva letouny F-5 z akrobatického týmu Patrouille Suisse.Letouny Northrop F-5 Tiger jsou jednomístné, nadzvukové stíhací letouny vyvinuté v 50. letech americkou firmou Northrop. F-5 byly menší a jednodušší než jejich současníci jako McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Jsou to populární exportní letadla. Ve Švýcarsku se také licenčně vyráběly. Ve švýcarském letectvu je využíváno 26 letounů F-5 a sedm cvičných F-5F. S Tigery také létá švýcarský akrobatický tým.

švýcarsko

