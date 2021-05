Ve Velké Británii odhalili podrobnosti o Churchillově tajném plánu proti SSSR

https://cz.sputniknews.com/20210526/ve-velke-britanii-odhalili-podrobnosti-o-churchillove-tajnem-planu-proti-sssr-14613005.html

V květnu 1945 vypracovala Velká Británie plán vojenské operace proti SSSR, píše The Telegraph s odvoláním na dokument z Národního archivu. 26.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle dokumentace (CAB 120/691) několik dní po osvobození Berlína Rudou armádou nařídil Winston Churchill Společnému plánovacímu štábu naplánovat operaci s kódovým označením Operace „Nemyslitelné“ (Operation „Unthinkable“). Předpokládalo se, že západní spojenci by do dvou měsíců po kapitulaci Německa měli provést rozsáhlou pozemní, leteckou a námořní ofenzívu do hloubky území obsazených SSSR.Hlavním cílem operace bylo vnutit Sovětskému svazu „vůli Spojených států a Britského impéria“, uvádějí média. Úkolem organizace ofenzívy byl pověřen bývalý velitel Královského dělostřelectva a brigádní generál Geoffrey Thompson, který ji chtěl zahájit 1. července 1945.Podle novinových údajů plán vojenské invaze počítal s masivní ofenzívou britských a amerických divizí na Berlín i mimo něj s cílem zatlačit Rudou armádu zpět k řekám Odry a Nisy. Rozhodující střet se měl konat na venkově kolem Schneidemühlu (nyní město Pila v Polsku).Podle Churchillova plánu se mělo jednat o střet tanků, který by v rozsahu překonal bitvu o Kursk. Operace Nemyslitelné se mělo zúčastnit více než 8000 lidí, včetně amerických, britských, kanadských a polských jednotek.Zároveň Thompson předpokládal, že k poražení sovětské armády budou zapotřebí další síly. Navrhl znovu přezbrojit Wehrmacht a armádu SS, čímž by přidal západním spojencům dalších deset divizí. Generál se navíc zasazoval o omezení vývozu kaučuku, hliníku, mědi a výbušnin do SSSR, neboť by to podle jeho názoru oslabilo zemi.Hlavní vojenský poradce britského předsedy vlády, generál Hastings Ismay, se vyděsil, když uslyšel návrh zapojit do operace Wehrmacht a SS, a prohlásil, že „taková politika je pro demokratické země absolutně nemožná“.Připomněl, že vláda několik let přesvědčovala britskou veřejnost o tom, jaký úder na sebe Rusové vzali a kolik utrpení zažili. Podle Thompsonova názoru by útok na SSSR bezprostředně po válce byl morální „katastrofou“.Podpořil ho polní maršál Alan Brook, který zdůraznil, že šance na rychlé vítězství v plánované ofenzívě proti Sovětskému svazu jsou minimální.Výsledkem bylo, že vzhledem k neshodám několika britských velitelů byla operace Nemyslitelné zrušena, čehož Churchill často litoval, protože se bál vypuknutí třetí světové války. Domníval se, že Rudá armáda se stane neporazitelnou a zahájí útok proti Evropě kdykoli, dodávají autoři materiálu.Podle údajů The Telegraph leží až dosud plán operace Nemyslitelné v šedé složce s názvem „Rusko: hrozba pro západní civilizaci“ s razítkem „přísně tajné“.

