https://cz.sputniknews.com/20210526/vedci-vysvetlili-jaka-muze-byt-maximalni-delka-lidskeho-zivota-14621184.html

Vědci vysvětlili, jaká může být maximální délka lidského života

Vědci vysvětlili, jaká může být maximální délka lidského života

Biologové vypracovali test, který umožňuje na základě rozboru krve určit komplexní indikátor dynamického stavu organismu, který charakterizuje celkovou úroveň fyziologické odolnosti.

2021-05-26T08:55+0200

2021-05-26T08:55+0200

2021-05-26T08:55+0200

věda a technologie

dlouhověkost

úmrtnost

věk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1129/05/11290536_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_14ad011dbe4d6ed5ae91b68c489e15e0.jpg

Vědci proto dospěli k závěru, že 150 let je teoreticky maximální možná délka lidského života. Výsledky výzkumu jsou publikovány v časopise Nature Communications.S věkem dochází k postupnému zhoršování fyziologických funkcí a zvyšuje se riziko chronických onemocnění. Míra procesů stárnutí je však u každého člověka jiná, a proto k posouzení stavu organismu používají odborníci na stárnutí pojem biologického věku, který se často neshoduje s chronologickým věkem.Určení biologického věku není snadný úkol. Vědci k jeho řešení používají speciální biomarkery - prediktory stárnutí, které umožňují individuálně vybírat účinné látky proti stárnutí.Vědci ze Singapuru, Ruska a Spojených států pod vedením Petra Fedičeva z Moskevského fyzikálně-technického institutu (MFTI), vyvinuli novou metodu pro stanovení biologického věku na základě rozboru krve a navrhli použít univerzální komplexní indikátor DOSI (dynamic organism state indicator - indikátor dynamického stavu organismu) k hodnocení biologického stárnutí.Při analýze údajů z podélných rozborů lidské krve z amerického Národního průzkumu zdraví a výživy a britské biobanky autoři zjistili, že výkyvy DOSI jsou spojeny s takovými proměnnými, jako je věk, nemoc a životní styl, a že DOSI se zvyšuje s věkem úměrně k době zotavení z nemocí, to znamená, že slouží jako indikátor fyziologické odolnosti organismu.Na základě toho vědci vypočítali maximální možnou délku života v rozmezí od 120 do 150 let, kde se odolnost blíží nule. To je v zásadě v souladu s populačními pozorováními, která ukazují, že počet lidí vykazujících známky ztráty odolnosti exponenciálně roste s věkem a zdvojnásobuje se každých osm let, uvedli vědci. Stejným tempem roste úmrtnost z různých důvodů.Autoři vypočítali odolnost na základě údajů o fyzické aktivitě, které získali pomocí senzorů, které účastníci nosili s sebou. Údaje byly přenášeny prostřednictvím webového API pomocí aplikace GeroSense pro iPhone od singapurské biotechnologické společnosti Gero.„Docházíme k závěru, že kritičnost vedoucí ke smrti je neoddělitelnou biologickou vlastností organismu, která nezávisí na stresových faktorech a znamená základní nebo absolutní hranici délky života člověka.“Autoři uvádějí, že jimi vyvinutá metoda umožňuje poprvé odhadnout teoreticky možnou délku života u každého konkrétního člověka, na rozdíl od jiných metod, které určují pouze biologický věk.

https://cz.sputniknews.com/20210407/vedci-zjistili-hlavni-faktor-dlouhovekosti-13444920.html

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dlouhověkost, úmrtnost, věk