https://cz.sputniknews.com/20210526/whatsapp-zazaloval-vladu-indie-kvuli-obavam-z-porusovani-soukromi-14624095.html

Whatsapp zažaloval vládu Indie kvůli obavám z porušování soukromí

Whatsapp zažaloval vládu Indie kvůli obavám z porušování soukromí

Whatsapp zažaloval indickou vládu ve snaze zablokovat zákony, které by podle názoru expertů vedly k prolomení ochrany soukromí uživatelů aplikace, informovala... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T13:14+0200

2021-05-26T13:14+0200

2021-05-26T13:14+0200

svět

whatsapp

facebook

indie

sociální síť

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/12630764_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_e0c6bade04d37109c8337bf0283fdbaa.jpg

Společnost patřící Facebooku uvádí, že jeden z nových zákonů porušuje právo na soukromí, jež je chráněno ústavou země a žádá po soudu, aby ho zastavil, cituje agentura zdroje obeznámené se situací.Nové normy pro sociální média totiž vyžadují, aby byly odkryté zdroje. Whatsapp ovšem používá end-to-end šifrování. Podle slov společnosti by vyhovění zákonům znamenalo demaskování jak odesilatelů, tak i příjemců zpráv, což by údajně vedlo k „ohrožení soukromí“.Pokud soud rozhodne v neprospěch společnosti a ta odmítne vyhovět požadavkům zákonů, může přijít o ochranu před trestními záležitostmi a dalšími legálními procedurami, které nyní mají platformy operující na území Indie.Whatsapp nyní v Indii používá okolo 400 milionů uživatelů, Facebook 290 milionů a Twitter více než 17, uvádí datový agregátor Statista.Zatímco Facebook a Whatsapp se snažily o co největší podíl na indickém trhu, některá další sociální média se potácejí v problémech. Minulý týden například policie navštívila kancelář Twitteru v Dillí, aby společnost vyrozuměla o tom, že je vyšetřována za to, že označila posty vedoucích představitelů vládnoucí strany Bharatiya Janata Party (BJP) jako „manipulovaná média“.Vláda země také oslovila platformy, aby mazaly jakékoli zmínky o „indické variantě“ nového koronaviru s tím, že se jedná o zavádějící tvrzení poškozující image země za hranicemi, uvedla Reuters s odkazem na místní média, přičemž není jasné, zdali tomuto požadavku bylo vyhověno. Minulý měsíc vláda také nařídila Twitteru, aby smazal desítky tweetů, které kritizovaly zvládání epidemie covidu—19 v zemi. V tomto případě tato sociální síť uvedla, že vyhoví. V opačném případě by hrozil trest odnětí svobody zaměstnancům. Nejedná se přitom o první případ, kdy indická vláda vyhrožovala trestem odnětí svobody zaměstnancům sociálních sítí. Ve své zprávě z března Wall Street Journal zmínil, že Facebook, Whatsapp a Twitter dostaly varování týkající se jejich indických zaměstnanců, kteří mohli být uvězněni, pokud by nestáhli posty podkopávající národní bezpečnost a veřejný pořádek.

https://cz.sputniknews.com/20210526/jourova-eu-pozaduje-propusteni-novinare-posuzuje-se-dalsi-balicek-sankci--14623568.html

indie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

whatsapp, facebook, indie, sociální síť