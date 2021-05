https://cz.sputniknews.com/20210526/zeman-jmenoval-vojtecha-ministrem-zdravotnictvi-14624379.html

Zeman jmenoval Vojtěcha ministrem zdravotnictví

Zeman jmenoval Vojtěcha ministrem zdravotnictví

Prezident Miloš Zeman jmenoval Adama Vojtěch do funkce ministra zdravotnictví. O tom informoval na sociálních sítích jeho mluvčí Jiří Ovčáček. 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T11:55+0200

2021-05-26T11:55+0200

2021-05-26T12:06+0200

česko

ministerstvo zdravotnictví

adam vojtěch

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1085/57/10855753_0:58:1001:621_1920x0_80_0_0_571353b8e68c2d0e0d441c8af1f775c4.jpg

„Prezident České republiky Miloš Zeman podle čl. 68 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jmenoval Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA ministrem a pověřil jej řízením Ministerstva zdravotnictví České republiky,“ uvedl na svých sociálních sítích a událost doprovodil několika fotografiemi.Ministři zdravotnictvíČeský právník, zpěvák a politik Adam Vojtěch opustil funkci ministra zdravotnictví 21. září 2020, v čele resortu působil téměř tři roky. Nahradil ho epidemiolog Roman Prymula, který také skončil ve své funkci, a to již po uplynutí jednoho měsíce od nastoupení kvůli skandálu s návštěvou restaurace v době pandemie a striktních vládních omezení. Později se této funkce ujal lékař a vysokoškolský pedagog Jan Blatný, který odstoupil z úřadu v dubnu letošního roku. Blatného vystřídal ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, který se brzy ocitl pod palbou kritiky kvůli kontroverzím kolem svého majetkového přiznání.Petr Arenberger během svého posledního briefingu poznamenal, že nelituje toho, že přijal nabídku stanout v čele zdravotnického resortu. Zpočátku mu bylo jasné, že se ocitne ve středu pozornosti, samotná práce v současných podmínkách pro něj představovala velkou výzvu, která ho nestrašila. Podle vlastních slov se dopustil jen jedné chyby, která měla zásadní vliv na vývoj událostí. „Já mám výzvy rád, a proto mě nezarazil ani dotaz novináře na mé první tiskové konferenci, jestli jsem byl u StB, protože mám čisté svědomí i lustrační osvědčení. Také daně platím poctivě, přiznání mám v pořádku. Bohužel jsem nesprávně vyplnil majetkové přiznání, za tuto chybu v podobě přestupku jsem se už omluvil. To je to jediné, co jsem provedl,” přiznal se Arenberger. „To, co jsem zažil poslední týden, připomínalo mediální lynč spíše než seriózní zpravodajství. Média na mě vytahovala různé kauzy, které, když se ukázaly jako nepravdivé, tak se za ně nikdo neomluvil. Zažil jsem chvíle, kdy skupina novinářů publikovala nepravdy, manipulovala s kontextem tak, aby se jim skutečnosti hodily do jejich předem připraveného rámce,” vyjádřil svůj pohled český lékař.Dále Arenberger uvedl, že jeho rodina byla vystavená mediálnímu nátlaku a že právě tato skutečnost ho přiměla rezignovat. Vyslovil také přesvědčení, že výměna ministra zdravotnictví nebude mít značný dopad na fungování zdravotnického resortu.

https://cz.sputniknews.com/20210526/ve-velke-britanii-odhalili-podrobnosti-o-churchillove-tajnem-planu-proti-sssr-14613005.html

Kosmo Olin 🦀 Adam Vojtěch teď z vděčnosti bude Zemanovi osobně píchat inzulín a masírovat nohy. Velmi legrační bude jak teď bude v ministerstvu provádět personální očistky, když uvidí ty fotky jak zaměstnanci ministerstva tehdy slavili jeho sesazení a odchod. Možná že zamestnanci i budou protestovat a demonstrovat, že Adama už po druhé nechtějí, že s ním měli špatné zkušenosti a že chtějí zvýšit výplatu.. 🇨🇿🎃🎃👎🤮🚾 11

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministerstvo zdravotnictví, adam vojtěch, miloš zeman