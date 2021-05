https://cz.sputniknews.com/20210527/babis-proti-migrantum-ve-skutecnosti-jde-o-volice-14635155.html

Babiš proti migrantům? Ve skutečnosti jde o voliče

Babiš proti migrantům? Ve skutečnosti jde o voliče

Podstatné snížení volebních preferencí nutí premiéra Andreje Babiše vytáhnout trumf. Myslí to s bojem proti uprchlíkům upřímně? 27.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-27T17:09+0200

2021-05-27T17:09+0200

2021-05-27T17:09+0200

andrej babiš

migranti

názory

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1153/67/11536717_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_683bfd64bbd1d550ba8ef2f4303a4d2a.jpg

Premiér Andrej Babiš zbystřil. Podle toho nejčerstvějšího průzkumu jeho hnutí ANO padá a padá. Teď by ho volilo trochu víc než 19 procent dotázaných. Podle volebního modelu agentury Data Collect pro Českou televizi to vypadá tak, že by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 27 procenty hlasů. Následovala by koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 20,7 procenta hlasů.A to je vážné. Vypadá to, že vějička Vrbětice nezabrala. A když ani neschopnost a neúspěchy vlády nepřebije vyhoštění desítek ruských velvyslanců, tak zbývá poslední možnost. Uprchlíci."Taky chci o tom mluvit s kolegy z Maďarska, ze Slovenska a z Rumunska. Protože přes nás proudí migranti do Německa. Ta jižní balkánská trasa. A je potřeba, podle mého názoru, efektivněji bojovat proti převaděčům," prohlásil premiér Babiš ve svém videu Čau lidi. "Bohužel, některé členské státy EU znovu přicházejí s kvótami – to je nepřijatelné. My jsme to s Viktorem Orbánem zarazili definitivně v červnu 2018, a budeme proti tomu samozřejmě i nadále bojovat. Protože řešení ilegální migrace je mimo Evropu. A Evropa už konečně musí mít jasný plán, jak s Tureckem, jak s Libyí, jak s Marokem, zastavit tyto proudy. Protože to nejsou migranti, kteří by vlastně utíkali před něčím, ale jdou do Evropy za lepší budoucností. Není možné, aby ilegálně chodili k nám bez toho, aby byli pozváni. Takže znovu je to na stole. Myslím si, že V4 na to má jasný názor," dál řekl.Andrej Babiš má pravdu. Uprchlíci jsou problém. Evropa, která totálně selhala před šesti lety, musí mít jasný plán, který uspokojí všechny členské státy Unie. A je nutné, přímo životně nutné spolupracovat s Maďary a Slováky. Jednoho škaredého dne se můžeme probudit a proud uprchlíků zamíří k nám.Jenže tu je velké ale. Co Andrej Babiš v minulých letech dělal proto, abychom společně se Slovenskem a zejména Maďarskem přesvědčili Evropskou unii, že kvóty jsou nelegální a Brusel se musí aktivněji zasadit proti uprchlíkům. Vlastně nic.Do voleb už toho také moc nestihne, ale zdůraznění migračního problému má přilákat pozornost a možná i ty zbloudilé voliče.Nesmí se ale zapomenout na jedno. Evropská unie se snaží prosadit Evropský pakt o migraci a azylu. Hlavním bodem je, že pro členské státy bude závazné zapojit se do řešení a pomáhat si navzájem. Vzniknou také nové pojmy jako flexibilního zapojení či efektivní solidarita. Je to jen maskování slova kvóty.O Babišově pokusu získat voliče Sputnik hovořil se známým publicistou a nakladatelem Lukášem Lhoťanem.Může právě Babiš uchránit Česko před povinnými kvótami na uprchlíky vnucované Bruselem? V této otázce jsme se spíš vezli za Maďarskem nebo Polskem."Pan Babiš, stejně jako jakýkoliv další budoucí premiér, může Českou republiku uchránit před povinným přerozdělováním imigrantů a masovou migrací, stačí když bude chtít. Podle mne je používání termínu uprchlici v českých a evropských medií pokusem citově vydírat politiky a občany, protože ve skutečnosti jde v naproste většině o imigranty toužící migrovat do Evropy a využít výhod zdejšího sociálního systému a ekonomické prosperity," míní pan Lhoťan.Proč se stále, ani po 6 letech, nedaří vyřešit evropskou migrační krizi? Co tomu brání?"Vedení Evropské unie nemá ve skutečnosti zájem problém vyřešit tím, že by masovou migraci chtěli zastavit, oni ji pouze chtějí řídit a přerozdělovat imigranty. To je základní ideologický bod současného multikulturního režimu v EU, to již dobře popsali spisovatelé jako Jan Keller či Pavel Fendek ve svých knihách, kde analyzují ideologií a veřejně dostupné texty ideologů EU," říká známý publicista Lukáš Lhoťan.

https://cz.sputniknews.com/20210526/slovenska-policie-zadrzela-skupinu-migrantu-z-afghanistanu-14626074.html

https://cz.sputniknews.com/20210527/trumfnul-i-kryti-pedofilie-katolickou-cirkvi-schwarzenberg-to-schytal-kvuli-ferimu-14634367.html

Vasek Kraťas VK Prosím vás , tady nejde nikdy o voliče !!! Jde vždy jen a jen o KORYTA !! 16

⏳24⏳ POZOR, POZOR: USraelci dneska zuří a ve velkém spustili jejich Orwelovskou cenzuru. Sputnik pak musí mazat komentáře a accounty, protože Rusko/Sputnik bohužel ještě nemá vlastní technicky nezávislou a chráněnou komunikační síť a podléhá USraelské cenzuře.. 🇺🇲🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾 13

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

andrej babiš, migranti, česká republika