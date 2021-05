https://cz.sputniknews.com/20210527/basar-asad-zvitezil-v-syrskych-prezidentskych-volbach-14644185.html

Bašár Asad zvítězil v syrských prezidentských volbách

Bašár Asad zvítězil v prezidentských volbách v Sýrii se ziskem 95,1 procent hlasů. Uvedl to mluvčí syrského parlamentu Hammouda Sabbagh. 27.05.2021, Sputnik Česká republika

„Pro kandidáta Bašára Asada hlasovalo 13 milionů 540 tisíc 860 lidí ... vyhrál se ziskem absolutní většiny hlasů. Celkový počet těch, kteří se zúčastnili voleb v Sýrii a ve volebních místnostech v jiných zemích, činí 18 milionů 107 tisíc 109. Asad získal 95,1 % hlasů,“ uvedl Sabbagh.Bašár Asad, který je prezidentem od roku 2000, byl tak zvolen na další sedmileté funkční období. V předchozích volbách v roce 2014 získal více než 88 % hlasů.Prezidentské volby v Sýrii se konaly 26. května. Od 7.00 do půlnoci bylo otevřeno více než 12 tisíc volebních místností. Podle oficiálních údajů proběhlo hlasování ve všech provinciích bez porušení. Účast v prezidentských volbách činila 78,64 procenta.Poradce prezidenta SAR v rozhovoru pro Sputnik dříve uvedl, že masová volební účast potvrdila podporu vlády ze strany obyvatel, a to i přes západní propagandu.Členové parlamentní delegace Ruské federace pro Sputnik uvedli, že prezidentské volby proběhly bez porušení v rámci všech mezinárodních pravidel.Bašár AsadBašár Háfiz al-Asad je od roku 2000 prezidentem Sýrie. Jeho otcem je předchozí prezident Háfiz al-Asad. Po smrti jeho otce na srdeční infarkt 10. června 2000 byl v Ústavě Syrské republiky změněn minimální věk na kandidaturu do prezidentského křesla, takže se mohl ve svých 34 letech stát otcovým následníkem.Koncem dubna 2014 Asad ohlásil svou kandidaturu v prezidentských volbách. Byly to po desetiletích první prezidentské volby s více kandidáty. Tyto volby vyhrál a 16. července 2014 složil v damašském paláci prezidentskou přísahu na třetí sedmileté období.

