Biden navrhne pro rok 2022 rozpočet o rozměru 6 bilionů dolarů. Deficit bude obrovský

2021-05-27T21:24+0200

Noviny píší, že to není konec, co se týče růstu rozpočtu. Biden pro rok 2022 chce utratit 6 bilionů dolarů, ovšem v roce 2031 má rozpočet činit ještě o dva biliony dolarů více – 8,2 bilionu dolarů. Nový rozpočet obsahuje položky směřované na rekonstrukci dopravní infrastruktury a snahy o rozšíření sociálních garancí, píší NYT. Zvýšení rozpočtu také obsahuje návrh na zvýšení výdajů na obranu.Návrh rozpočtu svědčí o snahách úřadujícího amerického prezidenta posílit postavení střední třídy v zemi a zvýšit konkurenceschopnost amerických průmyslových podniků tak, aby byly konkurenceschopné na světových trzích. Dalším bodem je snaha o snížení emisí a boj s globálním oteplováním, píší americké noviny.NepřátelstvíNehledě na plány americké prezidentské administrativy navyšovat obranný rozpočet, mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby sdělil, že Rusko neoznačují za nepřítele.„Nikdo na Rusko nelepí nálepku nepřítel… Není to termín, který používáme ohledně Ruska,“ uvedl Kirby.Takto mluvčí odpověděl na žádost o komentář rusko-srbských vojenských cvičení. Kirby zdůraznil, že nemůže o manévrech detailněji mluvit, protože nemá dostatečné informace.Jak dříve informovalo ruské ministerstvo obrany, v Srbsku proběhnou společná cvičení vojenských inženýrů obou zemí. Podle ministerstva cvičení v Srbsku potrvají do 11. června.Ruští vojáci také pro srbské kolegy provedou konzultace a budou s nimi sdílet zkušenosti získané ruskými ženijními jednotkami jak v Rusku, tak v zahraničí.

