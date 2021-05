https://cz.sputniknews.com/20210527/dalsi-piratska-loupez-komentator-holec-varoval-pred-prijetim-eura-14636315.html

„Další pirátská loupež.“ Komentátor Holec varoval před přijetím eura

„Oni mají v tom programu (…) přípravu na euro. Oni vědí, že většina Čechů euro nechce, ale oni jsou ti mladí progresivisté, i když Ivan Bartoš se přiznal, že hlasoval proti našemu vstupu do Evropské unie. Možná tehdy vůbec nevěděl, co to Evropská unie je, protože o NATO říkal, že o něm také nepřemýšlel. Ale teď chtějí Evropskou unii se vším, včetně eura,“ uvedl v komentátor.Podle jeho slov se Piráti tohoto kroku kvůli obecné nevoli českého národa k euru bojí, a tak hovoří pouze o „přípravě“ země na přijetí společné evropské měny.„Ovšem, protože se ho bojí, tak to udělali šalamounsky, jak je pro ně typické, a řekli, že když budou ve vládě, tak za jejich vládnutí připraví Česko. Jenom připraví Česko na vstup do eurozóny. To znamená, že Česko přivedou to toho mechanismu směnných kurzů. To už ale je „předpokoj“ eura, a z něho už žádná země, myslím, nevystoupila a nikdy se nevrátila ke své vlastní měně,“ řekl Petr Holec.Následně popsal mechanismus, kvůli němuž by lidé uchovávající své úspory v bankách přicházeli o peníze. Jedná se o negativní úrokovou sazbu, která ve svém důsledku působí jako daň z úspor držených v bance.„Ona účast v tomto mechanismu směnných kurzů by mohla znamenat to, že Piráti samozřejmě chtějí mořit náš státní dluh, který sice není nijak vysoký, ale kvůli covidu nabral vzestupný trend. Na rozdíl do Evropské centrální banky naše Česká národní banka nevykupuje státní dluhopisy. Ono by mohlo nastat to, že v rámci moření státního dluhu by Česká národní banka začala kupovat státní dluhopisy, aby stlačila úrokové sazby tak, jak se to děje v eurozóně, když Evropská centrální banka nakupuje ve velkém dluhopisy členů eurozóny,“ ilustroval chování Evropské centrální banky.„Česká národní banka by mohla stlačit úrokovou sazbu do záporných hodnot. To by znamenalo, že všem nám (…) „zdaní“ bankovní úspory. To znamená, že jednou byste šli spát, měli byste v bance milion, a druhý den byste se probudili a měli byste tam tři čtvrtě milionu, protože by prostě ten úrok z toho se změnil v daň,“ dodal.Jak říká komentátor, jedná se o poměrně nenápadný trik, kterého si v programu Pirátů všímají pouze ekonomové, neboť jen fundovaní lidé v důsledku rozumí tomu, co by zmiňovaná „příprava na euro“ pro prosté občany a jejich úspory znamenala.„Tohle mají Piráti jako nenápadnou věc ve svém programu, a málokdo si toho všiml, kromě několika ekonomů, kteří tomu rozumí. Takže na toto se kdyžtak připravte, to nás může všechny postihnout, když Piráti vyhrají volby,“ prohlásil Petr Holec na kanálu Xaver Live.Holec o PirátechPetr Holec se tématu Pirátů věnuje ve svém pořadu pravidelně. V předešlých streamech se postavil proti názoru bývalého prezidenta Václava Klause, že se jedná o „nové komunisty“. Označil je za „staré komunisty“, kteří akorát nosí dredy a dlouhé vlasy.Ve svém streamu před týdnem uvedl, že z prezentace volebního programu Pirátů a STANu cítil „ducha Klementa Gottwalda“ a dodal, že způsob prezentace mu připomínal zahájení nějaké firmy věnující se prodeji konopné masti či konopné sandále.

⏳24⏳ Česká měna je v současnosti koloniální měna, bez jakékoliv možnosti si hlídat vlastní národní hodnoty a ekonomiku, a určovat/vydražovat si svůj vlastní mezinárodní směnný kurs. Ani moc nehraje roli, jakou měnu Češi mají, protože to nejdůležitější je, aby prostě levně a zadarmo makali, jako to v koloniálních systémech i vždycky bylo a cizí levné vykrádání je i dneska ta hlavní režimová charakteristika. 🇺🇲🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾 9

