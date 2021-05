https://cz.sputniknews.com/20210527/duchodci-nikomu-nic-nedluzi-malacova-neudrzela-emoce-pri-reakci-na-kalouskova-slova-14637393.html

„Důchodci nikomu nic nedluží!“ Maláčová neudržela emoce při reakci na Kalouskova slova

Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek byl hostem televize CNN Prima NEWS. Před budoucí vládou bude podle něj stát hlavní úkol, a to dát dohromady veřejné... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro CNN Prima NEWS Kalousek prohlásil, že by si přál, aby v budoucí vládě seděla koalice Spolu s Piráty a hnutím STAN. Před budoucí vládou bude pak podle Kalouska ležet zásadní cíl, tedy dát dohromady státní správu. Krom toho je podle něj nutné zredukovat počet státních zaměstnanců, které nabrala vláda ANO a ČSSD.Podle jeho slov dostala tato vláda veřejné rozpočty do neudržitelného stavu, kromě toho jsou podle něj ohrožené základní veřejné služby, především zdravotní péče, penzijní a sociální péče. „Jsme ohroženi v poměrně blízké budoucnosti, na ty služby nebude,“ dodal.Připomeňme, že penze se od příštího roku zvedne nad rámce zákonné valorizace o 300 korun. Shodla se na tom ve středu koaliční rada vládních stran. Právě na tuto skutečnosti zareagoval také Miroslav Kalousek. Maláčová reagujeKalouskova slova v CNN Prima NEWS však zřejmě pobouřila ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která Kalouskovi vzkázala svůj pohled na věc skrz sociální síť.„Pan Kalousek z TOP 09 opět moralizoval,“ začala svůj příspěvek a dodala Kalouskovu citaci z rozhovoru.Následně někdejšímu ministrovi financí začala pokládat otázky. „A důchodci z paneláku si je mají vypěstovat kde, pane Kalousku? Ve vaně? Prokrista! Ti lidé celý život pracovali a my je budeme ještě v pětaosmdesáti posílat na pole s rýčem a s motykou? To snad ne! A zdražující energii si budou také důchodci vyrábět sami? Nebo jim pan Kalousek doporučí svítit petrolejkou a vařit na ohni?“ ptala se ministryně.V příspěvku kromě jiného konstatovala, že je ráda, že prosadila 300 korun pro každého důchodce navíc.Závěrem položila otázku, kde se na to vezme a vzápětí i odpověděla. Podle Maláčové totiž i v Česku musí začít nadnárodní koncerny platit daně stejně jako na Západě. Pro začátek uvedla digitální daň. „Jenže to chce odvahu, pane Kalousku. Je to těžší než vyvolávat u starších lidí pocit provinění...“ dodala.

