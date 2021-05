https://cz.sputniknews.com/20210527/eu-nechce-odevzdat-minsk-do-rukou-ruska-prohlasil-rakousky-ministr-zahranici-14636560.html

EU nechce odevzdat Minsk do rukou Ruska, prohlásil rakouský ministr zahraničí

EU si přeje strategické přiblížení Běloruska, a nikoli jeho předání do rukou Ruska, prohlásil ve čtvrtek rakouský ministr zahraničí Alexander Schellenberg. 27.05.2021, Sputnik Česká republika

„To, co si strategicky v otázce Běloruska nepřejeme, je jeho předání do rukou Ruska. V minulých letech se dařilo udržet tuto zemi v situaci nebo-nebo,“ řekl Schellenberg novinářům před neformální schůzkou ministrů zahraničí EU v Portu. Faktické „letecké pirátství“ ze strany Minsku podle něj svědčí o velkém strachu prezidenta Alexandra Lukašenka „z vlastních občanů“.Incident s letadlem RyanairLetadlo Ryanair, které letělo z Atén do Vilniusu, nouzově přistálo na minském letišti kvůli zprávě o bombě na palubě, která ale později nebyla potvrzena. Tímto letem cestoval Raman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Byl zadržen při kontrole dokladů na základě trestního stíhání, jež proti němu bylo dříve zahájeno na základě několika článků, včetně organizace masových nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody. Lídři EU po pondělním jednání o Bělorusku přijali politické rozhodnutí o zákazu letů běloruských letadel v evropském vzdušném prostoru a také doporučili evropským leteckým společnostem, aby se vyhýbaly letům nad Běloruskem. EU vyzvala k co nejrychlejšímu schválení nových sankcí proti Bělorusku v souvislosti s daným leteckým incidentem. Rozhodnutí lídrů EU nyní potřebuje technické schválení na ministerské úrovni. Bělorusko na to prohlásilo, že zpráva o bombě v letadle přišla na elektronickou poštu minského letiště. Velitel letadla sám přijal rozhodnutí o přistání v Minsku, takže nelze mluvit o žádném donucení letadla k přistání, řekl velitel běloruského vojenského letectva a vojsk protivzdušné obrany Igor Golub. Letecké oddělení běloruského ministerstva dopravy zveřejnilo záznam rozhovoru pilota letounu Ryanair s běloruským leteckým dispečerem. Záznam neobsahuje žádné hrozby ze strany dispečera na adresu posádky.

Vasek Kraťas VK My by jsme ho chtěli ale musíme ho trestat protože se nám nelíbí . Tak to je výrok vola korunovaného 13

vladimir007 No vida ! Tak teď leze šídlo z pytle ven ! Schellenberg nám prozradil, že úmysl NATO byl vyrvat Minsk (Bělorusko) z vlivu Ruska a dělali to dlouhodobě a opatrně, až udělali tu chybičku, že zatlačili na pilu silněji a chtěli udělat v Bělorusku takovou nějakou oranžovou revoluci po vzoru Ukrajiny (udělat převrat). Jak to dopadlo na ukrajině po převratu, ovšem všichni vidí ... Celá jejich strategie (nejen Bruselu - EU, ale celého NATO včetně s usa) je v izolování Ruska a přibližování se k jeho hranicím (a nakonec i přes hranice - Viz Navalnyj). A co je konečným cílem ? Asi rozparcelování Ruska (jako kdysi, před pár stoletími byl boj o rozdělení Afriky a Asie) ... To je bohužel úděl kapitalismu, resp. jeho formy imperialismu. 13

