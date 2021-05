https://cz.sputniknews.com/20210527/jak-bude-vojtech-prosazovat-ockovani-mezi-mladymi-lidmi-byvaly-nebo-novy-ministr-ma-sve-trumfy-14636780.html

Vojtěch promluvil o revakcinaci a covid pasech. Jak ještě ministr plánuje zvýšit zájem o očkování

Vojtěch promluvil o revakcinaci a covid pasech. Jak ještě ministr plánuje zvýšit zájem o očkování

Očkovací centra fungují na plnou kapacitu, řekl poslancům na mimořádné schůzi Sněmovny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Problémem podle něj trochu je, že u... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Vojtěch ale věří, že zájem mladší generace pomůže změnit nový covid pas, který usnadní cestování. Na pondělním jednání pravidla pro něj znovu projedná vláda. „Budeme ho ještě upravovat,“ řekl.Připomeňme, že od středy se mohou registrovat k očkování lidé nad 30 let. Podle plánů, od začátku června by se měla tato možnost otevřít pro všechny.Vojtěch také zopakoval dřívější slova premiéra Babiše a řekl, že musíme připravit na přeočkování, které začne na podzim. Pak dodal, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nyní posuzuje možnost, aby byli očkováni i děti nad 12 let věku.¨Babiš také dříve už zmínil, že podle posledních údajů u mladších lidí klesá ochota se nechat očkovat. Kvůli tomu se podle předsedy vlády připravuje kampaň zaměřená právě na ně. „Oslovili jsme významné osobnosti, sportovce,“ řekl. Kteří konkrétní lidé budou propagovat vakcinaci, ale neupřesnil.Co se týká aktuálních dat průběhu očkování, ke dnešnímu dni bylo vykázáno 4 924 951 aplikovaných dávek vakcíny proti covidu-19. Obě dávky v Česku dostalo již 1 318 768 lidí, první dávku dostalo 3 606 183 Čechů.Covid pas: Babišova variantaOd 1. června začne podle Babiša fungovat nový covid pas na portálu ocko.uzis.cz. „Tam všichni budou mít možnost v rámci toho pasu vidět své očkování, testy i ochrannou lhůtu,“ informoval premiér.Od června bude covid pas dostupný i jako aplikace pro chytré mobilní telefony. I když lidé například nemají chytré telefony, budou moci vytisknout na papír všechny údaje, i s QR kódem.

