Kate Middletonová ohromila řetízkem, který jí připomíná její tři děti

27.05.2021

Kate Middletonová zvolila jako doplněk jemný řetízek zlaté barvy od britské návrhářky šperků Danielly Draperové v ceně 495 liber. Tento kousek vyrobený z recyklovaného žlutého zlata, měl přívěšky s písmeny G, C a L, tedy představující počáteční písmena dětí – George, Charlotte a Louise.Manželka prince Williama si kromě toho vzala pletený svetr od Ralpha Laurena asi za 90 liber a černé kalhoty a tenisky. Za zmínku stojí, že tento náhrdelník s iniciálami jejích dětí není jediný, který má Kate ve své sbírce. Často vytahuje také náhrdelník s medailonkem, na kterém jsou vygravírovaná písmenka G, L, C a trojice hvězd. V září loňského roku pak Kate zvolila jiný obdobný řetízek, na kterém byly tři malé přívěšky, opět s vyrytými písmeny dětí. Vévodové z Cambridge se zúčastnili cesty po Skotsku, která trvala týden. Do Londýna se vracejí dnes. Nutno podotknout, že vévodkyně Kate není zřejmě jediná, která si libuje v těchto personalizovaných špercích. Například vévodkyně ze Sussexu Meghan nosila po narození svého synka Archieho jemný řetízek s písmenkem A. Její další řetízek je pak zdoben kromě písmene A i písmenkem H, tedy prvním písmenkem ze jména jejího manžela Harryho. Právě tento řetízek zvolila jako doplněk k outfitu, když sledovala, jak její přítelkyně Serena Williamsová hraje proti Biance Andreescuové na tenisovém šampionátu v USA.Kate recykluje oblečeníKate Middletonová je známá tím, že se nebojí „recyklovat“ své starší kousky z šatny, které již někdy měla na sobě. Nedávno například zvolila jedno své starší sako. Na fotkách byla zachycena Middletonová oblečená v bílé košili a saku značky Smythe v hodnotě 530 liber (téměř 16 000 Kč). Outfit doplnila malými kulatými náušnicemi.Manželka prince Williama se poprvé objevila ve zmíněném saku během cesty po Kanadě v roce 2016. V té době byl její outfit doplněn džíny stejné barvy, šálou s etnickým vzorem a hnědými kovbojskými botami. Stejné sako měla také během cesty na Kypr v prosinci roku 2018, kde vévodkyně navštívila vojenskou základnu.

