https://cz.sputniknews.com/20210527/kudela-chce-ocistit-sve-jmeno-odvola-se-k-mezinarodni-sportovni-arbitrazi-14642388.html

Kúdela chce očistit své jméno, odvolá se k Mezinárodní sportovní arbitráži

Kúdela chce očistit své jméno, odvolá se k Mezinárodní sportovní arbitráži

Fotbalista pražské Slavie Ondřej Kúdela se vyjádřil proti desetizápasovému trestu od UEFA. Odvolá se k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) v Lausanne... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-27T19:04+0200

2021-05-27T19:04+0200

2021-05-27T19:04+0200

česko

ondřej kúdela

sk slavia praha

sportovní arbitrážní soud (cas)

uefa

sport

fotbal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/818/57/8185741_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_6d6af90fa0dc1f4afa8f719c6d21fcde.jpg

„Po dohodě s klientem jsme ještě včera večer podali žádost o odůvodnění rozhodnutí o našem odvolání, to je podmínka pro zahájení mezinárodní sportovní arbitráže. Dnes (ve čtvrtek) jsme se s klientem dohodli, že tento krok učiníme,“ uvedl v prohlášení zaslaném ČTK advokát René Cienciala z právní kanceláře Urban & Hejduk, která Kúdelu zastupuje.Kúdela přišel ve středu definitivně o naději na start na Euro, do kterého český tým vstoupí 14. června. Uzávěrka nominací na šampionát je 1. června a do té doby se odvolání u mezinárodní arbitráže nedá stihnout.Český obránce Kúdela byl potrestán kvůli skandálnímu incidentu, který se odehrál během zápasu Evropské ligy mezi Slavií a Glasgow Rangers. UEFA uznala Kúdelu vinným z rasistického chování vůči záložníkovi skotského klubu Glenovi Kamarovi a udělila mu trest v podobě stopky na deset zápasů, a to včetně těch reprezentačních, což znamená, že nepomůže Česku ve skupinové fázi Eura 2020, které se bude konat v tomto létě.Jako odůvodnění výše uvedeného trestu uvedla kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA rasistické urážky ze strany českého fotbalisty, které byly potvrzeny během šetření. Potrestán byl i samotný Glen Kamara, a to za napadení Kúdely po zápase, kdy na něj zaútočil pěstmi. Trest finského fotbalisty však byl výrazně mírnější, dostal totiž zákaz na tři zápasy, a to jen na klubové úrovni.Události ve SkotskuFotbalisté Slavie při odvetě Evropské ligy proti skotským Rangers čelili velmi agresivní až surové hře ze strany domácích. Nejhorším zákrokem se však „vyznamenal“ domácí útočník Roofe, který po hodině hry zasáhl podrážkou gólmana Koláře přímo do obličeje. Český brankář zůstal nehybně ležet na zádech a z hlavy mu tekla krev. Kolář utrpěl frakturu lebky.Inkriminovaný incident Kúdela versus Kamara proběhl v 87. minutě, kdy frustrovaní domácí s již dvěma vyloučenými hráči neusnesli vývoj odvety. Poté, co dva domácí hráči několikrát kopli do ležícího pražského útočníka Kuchty, Kúdela přišel ke Kamarovi a se zakrytými ústy mu něco řekl. Domácí hráč okamžitě vystartoval a začal Kúdelu obviňovat z rasismu.Kúdela později přiznal, že Kamarovi nadával, ale rasismus vyloučil. Roztržka pokračovala i po závěrečném hvizdu. Domácí téměř hodinu nepustili hráče Slavie do šaten, ti museli čekat na hřišti. UEFA následně zorganizovala setkání Kúdely a Kamary v přítomnosti obou trenérů, ale Kamara při něm Kúdelu fyzicky napadl.

https://cz.sputniknews.com/20210417/nese-to-spatne-byvaly-slavista-promluvil-o-psychickem-stavu-ondreje-kudeli-13493616.html

https://cz.sputniknews.com/20210415/nepoklekneme-pred-vami-azadne-vyhruzky-neplati-hrad-se-obratil-na-disciplinarni-komisi-uefa-kvuli-13484980.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ondřej kúdela, sk slavia praha, sportovní arbitrážní soud (cas), uefa, sport, fotbal