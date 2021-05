https://cz.sputniknews.com/20210527/licomernost-piratu-top-09-a-dalsich-bojuji-za-moderni-hodnoty-ale-drzi-se-starych-14635448.html

Licoměrnost Pirátů, TOP 09 a dalších. Bojují za moderní hodnoty, ale drží se starých

Myslíme to upřímně. Tak se tváří progresivní demokratická opozice, která po říjnových volbách chce vládnout naší republice. Těší se a slibují, že za nich, za Pirátů + STAN nebo koalice ODS, lidovců a TOP 09, anebo všech společně, to bude jiné. Česko bude zemí, kde platí demokratické hodnoty a politická přetvářka, vykalkulovaná faleš bude minulostí. Anebo také ne. „Když muž pokračuje v pohlavním styku, zatímco žena pláče, prosí, ať to nedělá a snaží se vymanit, jde o znásilnění? Podle českých zákonů bohužel nikoli. Dokládá to rozsudek z března tohoto roku, který pravomocně zbavil obžaloby pachatele právě takového činu. Nebylo použito fyzické násilí – není znásilnění. Prokazatelné „ne“ nestačí. V České republice je každoročně spácháno přibližně 12 000 znásilnění, policii jich je ale ohlášen jen zlomek," dojemně napsala na Facebooku šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Jsou to dobrá slova. Trefná. Hned je vidět, že politička citlivě a zodpovědně vnímá problém. Jenže! Dva týdny poté, co se na Facebooku tak dojala, se ukázalo, že se jedna z nejvýraznějších tváří TOP 09 Dominik Feri dopouštěl sexuálního násilí.Jako první informaci zveřejnil web Parlamentní listy a pak se ta lavina rozjela. Feri rezignoval na poslanecký mandát a na podzim kandidovat k smůle TOP 09 nebude. Novináři, třeba takový Jindřich Šídlo, přiznávají, že o Feriho násilnických choutkách se vědělo. Dokážete si, drazí čtenáři, představit, že šéfka TOP 09 o tom neměla ánunk. To těžko. Proto to dojímání nad oběťmi sexuálního násilí zavání licoměrností.Zhruba týden zpět koalice Pirátů a STAN představila program a lídry a jednu lídryni kandidátních listin. Ze čtrnácti volebních krajů je v čele kandidátky pouze jedna žena, pirátská poslankyně Olga Richterová. Koalice Spolu na tom není o moc lépe, v čele kandidátky stojí pouze Markéta Pekarová Adamová.Je logicky věc takzvané demokratické opozice, jak si poskládá kandidátku. Klidně ať je to naopak, samé ženy a jeden muž. Jde o podstatu. Často z úst představitelů těchto politických uskupení slyšíme, že budou věci dělat jinak. Že jsou odpůrci populismu, politikaření, politických dinosaurů, svěží vítr na Malostranském náměstí.Když dojde na lámání chleba, když mají předložit důkazy, tak jim jde o moc. Jako všem. Jen tu touhu moci mají zabalenou do hezkých slovíček, do kabátku z progresivní agendy, která cílí na mladé a politikou znechucené voliče. Chtějí se zalíbit chvilkařům. Těm se slova spravedlnost, rovné příležitosti a nový styl líbí. Protože nedokážou rozeznat faleš.O licoměrnosti takzvané demokratické opozice Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Záležitost má více rovin a vrstev. Jednou z nich je trestněprávní rovina, kde platí samozřejmě presumpce neviny. Věc musí příslušné orgány vyšetřit a posoudit. Do pravomocného rozhodnutí je ještě poměrně daleko. Druhá rovina má politický charakter, kde množství a brizanční obsah informací o údajném chování pana Feriho poškozují nejen jeho jako osobu, ale celou stranu TOP 09 a koalici SPOLU - a poškozovaly by je ve volební kampani tím silněji, čím déle by byly propírány ve veřejném a mediálním prostoru. Odstoupení pana Feriho z kandidátky a jeho rezignace na poslanecký mandát jsou asi jediným prostředkem k tomu, jak ničivý dopad aféry alespoň umenšit.Dopady aféry se jistě projeví i na volebních preferencích – a hlavně výsledcích – inkriminovaných politických stran. Zejména v hlavním městě Praze, kde měl pan Feri kandidovat na čtvrtém místě kandidátní listiny koalice SPOLU. A vzhledem k tomu, že za ním již ve volbách do Sněmovny v roce 2017 šlo vysoké množství individuálních preferenčních hlasů (tehdy se dostal do Sněmovny z posledního místa kandidátky TOP 09 v Praze), lze očekávat, že výsledek koalice SPOLU bude v hlavním městě nižší, než bylo lze očekávat s Dominikem Ferim (samozřejmě nezatíženým současnou sexuální kauzou). Tyto hlasy zřejmě v Praze z největší části přejdou ke koalici Piráti-STAN.A zajímavé bude i sledovat, kdo Dominika Feriho na pražské kandidátce koalice SPOLU nahradí. Zda to bude nějaký jiný nominant TOP 09, anebo třeba poslanec Pavel Čižinský, kterého se nedávno, na poslední chvíli snažil na pražskou kandidátku koalice SPOLU protlačit lidovecký předseda Marian Jurečka," rozebírá kauzu Feri renomovaný expert.To ale není jediný skandál. Piráti zase čelí kritice za malý podíl žen na kandidátce. Nezdá se vám, že tzv. demokratická opozice má problém s vlastními liberálními hodnotami? „Spíš jde o ukázku určitého pokrytectví, kdy některé subjekty verbálně a velmi halasně proklamují určité hodnoty – ale spíše jde o marketingovou taktiku a soubor frází, která v realitě nemá oporu. Jde o jakýsi bič, který si na sebe tyto formace dobrovolně pletou. Navíc jde často o zcela umělé agendy a záležitosti, které pro voliče, a to ani pro jejich vlastní voliče, nejsou příliš podstatné. Resp. jsou pro ně zajímavé pouze jako povrchní hesla," říká pan Doležal.Jak se tyto skandály odrazí na volební podpoře zmíněných koalic? Dokážou jim voliči odpustit, že zrazují liberální agendu?„Počet žen na kandidátkách koalice Piráti-STAN se na volební podpoře tohoto subjektu nikterak výrazně neprojeví. Co se projevit může, a to negativně, je skutečnost, že v Libereckém kraji za tuto formaci dle posledních zpráv nebude (kvůli neuzavřenému soudnímu řízení) kandidovat místní mimořádně úspěšný a populární hejtman Martin Půta. A určité povolební disharmonie může uvnitř koalice způsobit i fenomén kroužkování, udělování preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům, kdy mnozí místně velmi populární starostové mohou v některých krajích „přeskákat“ méně známé a méně výrazné pirátské kandidáty.A kauza Dominika Feriho se, jak už jsem zmínil, určitě projeví na nižší volební podpoře – oproti dosavadnímu očekávání - koalice SPOLU v Praze," míní politolog Tomáš Doležal.

