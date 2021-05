https://cz.sputniknews.com/20210527/mocni-tohoto-sveta-se-proste-panicky-boji-svobodne-vule-obcanu-ovcacek-reaguje-na-slova-jourove-14632820.html

„Mocní tohoto světa se prostě panicky bojí svobodné vůle občanů.“ Ovčáček reaguje na slova Jourové

Tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se na Twitteru vyjádřil k rozhovoru evropské komisařky Věry Jourové pro Aktuálně.cz. Jourová chce... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Věra Jourová v rozhovoru uvádí, že je pro ni zásadní, aby ke kodexu proti dezinformacím přitáhla co nejvíce těch, kdo fungují v inzertním byznysu.„Protože v momentu, kdy se rozhodnou nepouštět svoje peníze do prostoru, kde se to hemží dezinformacemi, půjde o zásadní cestu k vyhladovění hlavních pachatelů,“ uvedla eurokomisařka.Dodala, že Evropská komise potřebuje, aby se ke kodexu přidalo co nejvíce těch, kdo prodávají reklamu, a aby se začali o věc zajímat klienti, kteří si reklamu kupují.Podle Jourové o tom, jestli je něco dezinformace, nebude rozhodovat Evropská komise. Uvádí, že svoboda slova má takřka absolutní prioritu, EK nechce, aby platformy něco mazaly, ale aby se informace ověřovaly. „A pokud budou v rozporu s fakty, aby to bylo uvedeno,“ říká Jourová.Na rozhovor Jourové reaguje i hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který na Twitteru uvedl, že je to totalita zabalená do hedvábných slov, navíc za potlesku mainstreamových novinářů.„Totalita zabalená do hedvábných slov. Za potlesku mainstreamových novinářů. Mocní tohoto světa se prostě panicky bojí svobodné vůle občanů. Na Západě i na Východě,“ napsal Ovčáček.Seznam dezinformačních médií HraduPražský hrad na svých stránkách publikoval zprávu, kde sdělil, že v rámci ochrany své cti a boje proti šíření dezinformací přestane jakkoli spolupracovat s několika českými médii. Ve zveřejněném seznamu je i několik redakcí České televize.Pražský hrad vyjmenoval několik českých médií, která považuje na základě jejich neprofesionální a diletantské práce za dezinformační a sděluje, že s nimi už nebude jakkoli spolupracovat. Do seznamu těchto dezinformačních médií Hrad zařadil několik redakcí České televize, týdeník Respekt, portál Seznam Zprávy a Deník N.Hrad ve zprávě poukazuje na praxi výše zmiňovaných médií, které považuje za dezinformační. Jedná se o odvolávání se na anonymní zdroje. To prezidentská kancelář považuje za způsob, jak beztrestně lhát.

