Muž, který vyhrožoval Babišovi, vyvázl s podmínkou

Muž, který vyhrožoval Babišovi, vyvázl s podmínkou

Lukáš Bracháček, který se přiznal, že vydíral českého premiéra Andreje Babiše, dnes uzavřel dohodu o vině a trestu se státním zástupcem. Byl mu udělen dvouletý... 27.05.2021

2021-05-27T15:12+0200

2021-05-27T15:12+0200

2021-05-27T15:12+0200

česko

vyhrožování

trest

andrej babiš

Bracháček žil ve Španělsku, odkud 8. ledna 2021 odeslal e-mail manažerovi hnutí ANO Janu Richterovi. V dopisu bylo uvedeno, že pokud premiér Andrej Babiš do pěti dnů neopustí post, zabije jeho, jeho manželku i děti. „Ať je konec jednoho zmrda,“ stálo v dopisu. Státní zástupce Jan Lelka uvedl, že Bracháčkovi vadila restriktivní vládní opatření zaměřené na boj s koronavirem. Španělsko vydalo muže Česku na základě evropského zatýkacího rozkazu. Český soud Bracháčka poslal do vězení kvůli obavám, že by mohl utéct, nebo pokračovat v trestné činnosti. Muži za trestný čin vydírání hrozilo dva až osm let vězení. Státní zástupce pro něj původně navrhoval trest dva roky odnětí svobody. Bracháčkův obhájce ale přišel s návrhem o dohodě. Vyhrožování českému premiérovi Andrej Babiš v rozhovoru s Terezií Tománkovou pro CNN Prima News uvedl, že byl na začátku ledna informován, že existuje člověk, který se chystá zastřelit jeho samotného a jeho rodinu.Později Babiš dodal, že mu obviněný později zaslal dopis s omluvou a že mu už odpustil.

