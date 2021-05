https://cz.sputniknews.com/20210527/nejvetsi-bizar-v-afere-feri-euposlanec-zahradil-ukazal-na-spionomanii-a-vymysly-novinaru-14634057.html

„Největší bizár v aféře Feri.“ Euposlanec Zahradil ukázal na špionománii a výmysly novinářů

„Největší bizár v aféře Feri.“ Euposlanec Zahradil ukázal na špionománii a výmysly novinářů

Europoslanec za ODS Jan Zahradil věnoval pozornost slovům novinářky a publicisty Alexandry Alvarové o tom, že informace o údajném sexuálním predátorství... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-27T12:36+0200

2021-05-27T12:36+0200

2021-05-27T12:36+0200

česko

jan zahradil

ods

top 09

jiří ovčáček

politika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/934/34/9343445_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_e550a8d984a6d9e3526700191a69499d.jpg

Podle názoru Alvarové informace o drsném sexuálním chování Dominika Feriho přišly v okamžik, kdy byly odhaleny jiné závažné informace.„Na Klause právě prasklo, že poslal Rusákům 1,3 miliardy dolarů, které pak Zeman nechtěl zpět. V Paříži prasklo, že Rusáci nabízeli influencerům 2000 dolarů za ostouzení vakcín. E-maily uniklé z Hradu ukázaly, že o tom, kdo smí v diplomacii zastupovat ČR, rozhoduje nikým nezvolený ruský místodržící Nejedlý. V ČT vrcholí bitva o nepřátelské převzetí Rady ČT. A tak se logicky musela objevit kauza Feri. Jistě, věřím, že se to stalo. Ale takhle funguje kompro, vytáhnete ho, když ho potřebujete. Jinak na něm sedíte a čekáte. A v tom, jak zaplavit informační prostor polarizačním tématem, kde se všichni pohádají se všemi, jsou Rusové nejlepší na světě. Tohle je život v digitálním stroji, jehož algoritmy pomáhali parametrizovat. Přece nemohou dopustit, abychom si uvědomili, kdo je tady ve skutečnosti škodná v revíru,” uvedla na svém Facebooku Alvarová.Tento názoru Alvarové europoslanec Jan Zahradil označil za „největší bizár“, jenž v souvislosti údajného agresivního sexuálního chování Dominika Feriho zazněl.„Tohle je asi největší bizár, co zatím v souvislosti s „aférou Feri” zazněl. Pisatelka zcela vážně tvrdí, že její načasování je součástí ruské informační války a má odvést pozornost od jiných závažnějších případů. Já jsem od Apoleny Rychlíkové & spol. ideově vzdálen celá světelná léta. Ale absurdní pokus naznačit, že v A2larmu celou tuto causu odstartovali na jakýsi pokyn z Moskvy, nebo že k tomu byli domanipulováni, je nejen bezmezně hloupý, nýbrž v současné atmosféře stihomamu a špionománie i zákeřný. Vždy se najde pár paranoiků, co tomu uvěří,“ uvedl europoslanec na svých sociálních sítích.Podle jeho názoru by to nebylo důležité, kdyby podobný názor vyslovil „nějaký bezvýznamný internetový troll“. „Autorka, paní AA, je ale v jistých kruzích považována za „experta” na dezinformace a tzv. hybridní válku a má veřejný dosah. Pohybovala se léta v blízkosti KDU-ČSL, za ministra Petříčka dokonce přednášela o tématu na Diplomatické akademii. A zdaleka není jediná,“ dodal.Zahradil uvedl, že znenadání s hrůzou zjistil, že konspirační teorie začínají ovládat mediální a politický mainstream. „V oněch proklínaných devadesátkách jsme si z různých šiřitelů konspiračních teorií tropili legraci - ať to byl pan Dolejší se svou analýzou 17. listopadu (oblíbená tehdy Sládkem) nebo P. Cibulka se svými seznamy agentů KGB a později siderickým kyvadélkem k jejich odhalení. Dnes s hrůzou zjišťuji, že podobné typy, jejichž mysl již konspirace zcela ovládly, jsou pomalu součástí hlavního proudu a část médií i politiků na to také naskočila. Není valného rozdílu mezi těmi, kdo vidí za vším ilumináty a korporace a těmi, kdo pro změnu za vším vidí vliv nepřátelských agentů z “Východu”. Šíření této podezřívavosti a psychózy považuji za nebezpečné, protože to nahlodává důvěru v přirozený politický vývoj a demokratické procesy a posiluje všeobecnou skepsi,“ myslí si Jan Zahradil.„Volejte věštkyni“Slov Alexandry Alvarové si všiml také mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Ten kontroval slovy o hledění do kávové sedliny.„Volejte věštkyni! Paní Alexandra se tiše zahleděla do čerstvé kávové sedliny a uviděla tam Rusko. „Tady vidim velký špatný,“ děla ta dobrá žena a svěřila své vidění sociální síti,“ uvedl na svém Facebooku.Rezignace FerihoPřed dvěma dny po vypuknutí kauzy Dominik Feri oznámil, že se rozhodl rezignovat na mandát poslance. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb. Případem Feriho se mezitím už začala zabývat policie.Feri byl ze sexuálního násilí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po něktrých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.

3

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jan zahradil, ods, top 09, jiří ovčáček, politika, rusko