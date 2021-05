https://cz.sputniknews.com/20210527/neuveritelne-video-ukazuje-jak-dve-vcely-spolupracuji-na-otevreni-sodovky-14643136.html

Neuvěřitelné video ukazuje, jak dvě včely spolupracují na otevření sodovky

Neuvěřitelné video ukazuje, jak dvě včely spolupracují na otevření sodovky

Zatímco my všichni uznáváme včely kvůli jejich významu v našem potravinovém řetězci, kdy plní úlohu opylovačů, mají tato chytrá stvoření řadu dalších talentů... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-27T20:41+0200

2021-05-27T20:41+0200

2021-05-27T20:41+0200

video

video

zábava

včela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/762/87/7628715_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_40a32ec5998130718849372c40690339.jpg

Nové video, které bylo původně zveřejněno na Twitteru, ukazuje dvojici včel, které se očividně snaží odšroubovat oranžové víčko od Fanty, aby se dostaly ke sladké tekutině uvnitř. V dnešní digitální době je nutné mít na paměti, že může jít o video speciálně upravené, avšak je možné, že včely opravdu pracovaly společně, až jednoduše odhodily již uvolněné víčko láhve.Tak či onak, stojí za přemýšlení, zda by včely zvládly takovou věc.Podle ViralHog byl tento okamžik zachycen v brazilském São Paulu pracovníkem o polední přestávce.„Dostal jsem sodovku od zákazníka, ale včelky ji ukradly,“ napsal člověk v popisku videa.Fakt, že tyto dvě včely otáčely víkem od lahve sodovky, zmátl mnoho lidí na internetu, přičemž někteří se podivovali nad tím, jak by mohlo takové malé stvoření mít tak „velký mozek“.Jak jsme se však v posledních letech dozvěděli, velikost zvířete není všechno. Zaprvé, malá zvířata mají mnohem menší tělesnou hmotnost a přirozeně budou potřebovat menší mozky. Složitost spojení mezi neurony může být navíc důležitější pro kognitivní výkon.V roce 1962, deset let před získáním Nobelovy ceny za výzkum smyslového vnímání včel, označil Karl von Frisch včely za příliš malé na to, aby přemýšlely, a jejich důmyslnou povahu přisoudil pevnému instinktu. Od té doby se opakovaně pokládala otázka, jak moc toho dokáže zvládnout včelí mozek.Navzdory tomu, že včely mají mozek velikosti semínka trávy, což je zhruba 0,0002 procenta našeho vlastního, v nedávném výzkumu se ukázaly překvapivě inteligentní. Nejen, že se tento hmyz může učit jeden od druhého a používat nástroje, ale může také počítat od nuly a provádět základní matematické rovnice.

https://cz.sputniknews.com/20210520/expert-prozradil-nebezpeci-snizeni-vceli-populace-pro-lidstvo-14557686.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, zábava, včela