„Piráti a drogy, to jde k sobě.“ Zástupce Bartošovy strany prosazuje užití návykových látek

Pirátský poslanec Tomáš Vymazal usiluje o to, aby v Česku vznikla místa, kde by lidé pod dohledem zdravotníků mohli bezpečně užívat drogy. Zdravotnický resort... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle představitele strany Ivana Bartoše by dotčený krok vedl k redukci počtu smrtí z předávkování i úbytku použitých injekčních stříkaček v parcích či na dětských hřištích. Napsal o tom portál Aktuálně.cz. Taková místa by sloužila především pro nejohroženější skupiny drogově závislých lidí. Pirátský poslanec se domnívá, že pokud by závislí brali drogy na takových místech, nemuseli by tak činit na veřejnosti. Navíc by byl vyřešen problém použitých injekčních stříkaček, které se povalují na dětských hřištích a v parcích. Kromě toho závislí by mohli na místech navíc využít teplé sprchy či drobného občerstvení.Poznamenává se, že by si návykové látky lidé aplikovali sami, zatímco zdravotníci by byli na místě připraveni zasáhnout v případě potřeby. Kromě toho, aby nedocházelo k předávkování či smrti, drogu by jim na místech mohli pracovníci i otestovat, jestli neobsahuje nebezpečné příměsi.Inspiraci k takovému nápadu pirátský poslanec čerpal v zahraničí (v Německu, Švýcarsku, Španělsku, Kanadě a Austrálii).Média zároveň upozorňují na to, že podporu pro svůj návrh Vymazal nemá ani ve Sněmovně ani na ministerstvu zdravotnictví. „Bylo by to v podstatě pro ty, kteří užívají velmi tvrdé drogy, což u nás není tak rozšířené. Když bychom ale aplikační místnosti povolili, tak tím bychom vlastně legalizovali držení drog,“ podotkl Rostislav Vyzula (ANO).„Aplikační místnosti se zpravidla zavádí ve společnostech, kde existuje takzvaná otevřená drogová scéna. Tu Česká republika zase tak moc nemá. Aplikační místnosti s sebou nesou i negativa a nemyslím si, že je potřeba je tady zavádět,“ upozornil vedoucí inspektorátu omamných a psychotropních látek na ministerstvu zdravotnictví Petr Novák.Sledující sociální sítě reagovali na návrh pirátského poslance po svém a ukázali zdaleka méně diplomatický postoj, avšak byli konkrétnější. „Co podporuješ, to roste... Já jsem proti,“ napsal Dalibor Musil.„Lepší nápad a už to neunesu,“ vyslovil se Honza Hluštík.„Kde to žijeme, budeme legalizovat tvrdé drogy, neuvěřitelné!“ nechápe Piráty Stanislav Hejnal.„Měli by zmizet i Piráti! To doufám, nemyslí vážně!“ okomentoval kreativitu Vymazala Pavel Řezníček.„Full service pro kámoše smažky a antifáky - tak proto potřebuje Pirátstvo zvýšit daně a sebrat ještě víc z našich kapes... a ten loupeživý Pirát, co to vymyslel, není to ten, co kradl elektriku a těžil za ní bitcoiny? Bezva parta,“ poskytl své vysvětlení Ivan Konzal.„A co teprve drogy na recept. Možná by to vyšlo levněji než veškerá antidrogová represe,“ zazněl návrh od uživatele s nickem Pavel Infoimage.

