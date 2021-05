Pouliční umělkyně zažalovala Vatikán

https://cz.sputniknews.com/20210527/poulicni-umelkyne-zazalovala-vatikan-14634558.html

Kresba stylizovaná jako dílo německého malíře 19. století Heinricha Hofmanna zobrazuje Krista, který má na těle lidské srdce s nápisem Just Use It a iniciály Alessie. Po roku se Alessia dozvěděla, že reprodukce jejího díla byla bez jejího souhlasu použita na velikonočních poštovních známkách. A byla tím šokována. Právní zástupci umělkyně zaslali dopisy na filatelistické a numismatické oddělení Vatikánu se žádostí o mírové řešení problému. Odpověď ale nedostali (ani tisková služba Vatikánu to nekomentovala). Kvůli tomu Babrow podala žalobu ohledně porušení duševního vlastnictví. Umělkyně žádá 130 tisíc eur za morální škodu. První náklad podle žaloby čítal 80 tisíc známek po 1,15 eura za kus. Umělkyně byla pohoršena také proto, že graffiti je část jejího projektu Just Use It zahájeného v roce 2013. Za tato léta zobrazila na zdech, schodech a mostech po celém Římu několik Buddhů, Ganéšů a Madon se stejným srdcem a nápisem na jejich postavách. Alesssia uvedla, že myšlenka jejího projektu spočívá v tom, aby „přispěla k rozvoji intelektu a rozumu srdce“ nepředpojatým, celistvým způsobem. Právní zástupce Babrow tvrdí, že Vatikán, který si přivlastnil kresbu za účelem reklamy katolické církve, „nenávratně zkreslil“ myšlenku umělkyně. Alessia zdůraznila, že žaloba nemá za cíl útok na katolickou církev nebo Vatikán. Chtěla pouze ochránit svá práva. Associated Press píše, že právníci v oblasti autorského práva, kteří jsou obeznámeni s daným případem, mají za to, že žaloba Alessie Babrow je vážný signál pro Itálii a důkaz toho, že si některá díla ve stylu Banksy zasluhují to, aby je uznali za dílo pouličního umění a chránili jejich práva. Massimo Sterpi, expert na autorské právo, například řekl, že zákony o duševním vlastnictví ve většině evropských států a v USA chrání práva umělců, dokonce když jejich díla byla vytvořena bez povolení na státním nebo soukromém území. „V těchto zákonech nemá význam, kde se nachází dílo, na papíru, plátně, zdi nebo mostu,“ komentoval expert.

