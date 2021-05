https://cz.sputniknews.com/20210527/pri-treninku-zemrel-uspesny-slovensky-cyklista-adrian-babic-14634254.html

Při tréninku zemřel úspěšný slovenský cyklista Adrián Babič

Nejúspěšnější slovenský sportovec na Deaflympiádě, čtyřiadvacetiletý cyklista, zemřel při tréninku po srážce s autem, informovaly o tom oficiální stránky... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Její členové si pamatují Babiče jako skromného a příjemného mladého muže. „Nyní jsou myšlenkami s jeho matkou a trenérkou, které byly jeho velkou oporou na cestě k úspěchu,“ dodává stránka.Adrián Babič se sportu věnoval od útlého dětství. Tehdy měl rád biketrial. V patnácti letech si vyzkoušel cyklistický maraton na horském kole a zamiloval se do horské cyklistiky.Otec a strýc ho přivedli k cyklistice. Oba se stali mistry Československa. Mladý a úspěšný cyklista se rozhodl jít v jejich šlépějích. Svého prvního velkého triumfu dosáhl v roce 2014, stříbra mezi sportovci se sluchovým postižením v týmové štafetě na horských kolech v Rakousku.Babič také soutěžil se zdravými závodníky.Byl mistrem a vicemistrem Slovenska v časovce jednotlivců do 23 let, měl bronz ze slovenské časovky jednotlivců v elitní kategorii, stal se juniorským mistrem Slovenska v zimním triatlonu, vítězem Slovenského poháru silniční cyklistiky v sezoně 2019 a účastníkem mistrovství Evropy a světa.Za svůj největší úspěch však považuje výsledky Deaflympiády (olympiády sportovců se sluchovým postižením) v tureckém městě Samsun. Organizátoři tehdy přivítali sportovce z 97 zemí.Jel na olympiádu pro sportovce se sluchovým postižením, aby se ve třech disciplínách dostal na páté místo. Dosáhl však mnohem lepších výsledků. Absolvoval čtyři disciplíny na silničním kole a jednu na horském kole. Měl tři skvělé výkony, a to zlato v horské cyklistice, stříbro v individuální časovce a bronz v závodech s hromadným startem. Popsal to jako dva nejkrásnější týdny jeho sportovního života.

