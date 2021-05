https://cz.sputniknews.com/20210527/proc-mainstream-haji-fasistu-objevila-se-svedectvi-jak-protasevic-slouzil-v-nacisticke-jednotce-14638784.html

Proč mainstream háji fašistu? Objevila se svědectví, jak Protasevič sloužil v nacistické jednotce

Český mainstream zveřejnil prohlášení na podporu opozičního aktivisty Romana Protaseviče. Zástupci českých médií vyzývají Českou republiku a Evropskou unii... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Mezi ty, kdo se tímto způsobem postavil na stranu Romana Protaseviče, patří například hlavní redaktor Deníku N Pavel Tomášek, šéfredaktor Respektu Erik Tabery, šéfredaktor Fóra 24 a vydavatel Pavel Šafr a další jejich kolegové z novinářské branže.Reagují tak na nedělní událost, kdy letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, nouzově přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě, která se ukázala jako nepravdivá. Na palubě se nacházel Roman Protasevič, který žije v Polsku a je zakladatelem telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Při kontrole jeho dokladů byl zadržen. Proti Protasevičovi bylo zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Hrozí mu až 15 let vězení.Co je známo o osobě Protaseviče?Hned po zatčení zakladatele Nexty se na síti objevila informace, že jde o neonacistu, který sloužil v praporu Azov na Donbasu. Manipulátoři si pospíšili, aby tuto informaci vyvrátili. Na svém webu upozornili na to, že sociální sítí Facebook se šíří fotografie, na které hajlují dva mladíci s běloruskou vlajkou.„Například poslanec SPD Jaroslav Holík píše: ‚Po internetu běhá fotografie, na které je údajně novinář Roman Protasevič. Pokud je to on, tak se ptám, proč chceme hájit fašistu?‘ Podle autorů tedy na fotografii je Roman Protasevič, novinář, který byl unesen do Běloruska,“ stojí v publikaci Manipulátorů. Následuje odkaz na fotografickou koláž z dubna 2015, na níž jsou dva hajlující mladíci. V materiálu se podotýká, že ve spodní levé části koláže je skutečně Roman Protasevič. „Na fotografii drží novinářskou průkazku polského deníku Rzeczpospolita. Vpravo dole je pak znak ukrajinského Batalionu Azov. Batalion Azov je ukrajinská polovojenská dobrovolnická jednotka. Symboly praporu jsou žlutá vlajka s černým symbolem Werwolfů, to jest vlčím hákem (Wolfsangel), to je runa, kterou často používali nacisté a stále používají někteří neonacisté. Neexistuje však jakýkoliv důkaz, že by Protasevič sloužil v této jednotce,“ uvádějí svůj názor Manipulátoři.Později se však objevily nové skutečnosti, které potvrzují právě opak toho, co tvrdí dotyčný web. Napřed zde zmiňme, že bývalý velitel Azovu Andrij Bileckyj potvrdil informaci, že Protasevič byl s praporem na Donbasu, kde byl dokonce zraněn, ale údajně hrál roli korespondenta a neúčastnil se nepřátelských akcí. Později se však na síti objevily fotografie, na kterých byl Protasevič zachycen ve vojenské uniformě a se zbraněmi. To vyvrací verzi, že aktivista byl v zóně konfliktu jako novinář, protože tím, že se chopí zbraně, ztrácí tento status. Portál strana.ua upozornil na to, že se jedná o fotografie z mobilního telefonu zakladatele Nexty. Server doplnil, že existovala další svědectví, která naznačovala, že se Protasevič účastnil nepřátelských akcí. Byla tam dokonce i obálka časopisu, kde Protasevič pózoval se zbraní.Kdo by se nepřipojil k výzvě mainstreamuS výše zmíněnou skupinou novináře by sotva souhlasila například slovenská politička Anna Belousovová, která žurnalistické povolání Protaseviče píše v uvozovkách „Je zajímavé, že Západu vůbec nevadí náckové, pokud je může použít proti zemím, které se odmítají podrobit, například Rusku – Navalného, nebo naposledy Bělorusku – ‚novinář´ Protasevič. Tito nájemní žoldáci v boji proti diktatuře a totalitě v Rusku a Bělorusku se otevřeně hlásí k nacismu,“ varuje Belousvová.Poukázala i na minulost aktivisty, která je spojena s událostmi na Ukrajině. „‚Oběť‘ Lukašenkova režimu Protasevič dokonce jako účastník Majdanu na Ukrajině byl členem nechvalně známého praporu Azov, který se podle mezinárodních nezávislých organizací ‚proslavil‘ pácháním těch nejbrutálnějších zločinů- vražd, mučení, znásilnění...- proti obyvatelům východní Ukrajiny a jeho členové otevřeně používali nacistickou symboliku,“ podotkla.AzovPluk Azov je dobrovolnická jednotka v rámci Ukrajinské národní gardy. Je známý svou neonacistickou ideologií. Znakem praporu Azov je runa Wolfsangel, kterou za 2. světové války používala nacistická divize SS Das Reich.Zprávy OSN o lidských právech opakovaně uváděly, že Azov porušuje pravidla války masivními loupežemi, mučením, únosy novinářů a znásilňováním.V roce 2015 Sněmovna reprezentantů USA potvrdila pozměňovací návrh jejich členů, který zakazuje použití finančních prostředků Ministerstva obrany USA k „poskytnutí zbraní, výcviku nebo jiné podpory praporu Azov“. Když politici vysvětlovali svůj pozměňovací návrh, poslanci s odvoláním na vydání Foreign Policy, The New York Times, The Guardian a Associated Press označili Azov za neonacistickou, fašistickou, rasistickou a antisemitskou jednotku.V roce 2019 americký kongres požadoval, aby byl Azov zařazen na seznam zahraničních teroristických organizací.V Rusku bylo zahájeno trestní řízení proti azovským bojovníkům na základě článků Únos, Mučení a Použití zakázaných prostředků a metod vedení války.

