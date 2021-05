https://cz.sputniknews.com/20210527/roky-do-sebe-cpu-botox-nejaka-vakcina-me-nemuze-rozhodit-decastelo-uz-ma-ockovani-za-sebou-14639309.html

„Roky do sebe cpu botox, nějaká vakcína mě nemůže rozhodit.“ Decastelo už má očkování za sebou

„Roky do sebe cpu botox, nějaká vakcína mě nemůže rozhodit.“ Decastelo už má očkování za sebou

Moderátorka, herečka a modelka Eva Decastelo se pochlubila, že má za sebou již očkování proti covidu-19. Uvedla, že dostala vakcínu Johnson&Johnson, která je...

Na snímku je Eva zachycena s vyhrnutým rukávem u trička, přičemž je vidět zalepený vpich po očkování. Téma očkování a koronavirus je téměř zárukou toho, že rozproudí diskuzi sledujících. Jinak tomu nebylo ani v tomto případě. Pod fotkami se objevili zastánci očkování: „Taky mám a v mém okolí naprostá většina,“ uvedla jedna z uživatelek. „Jste dobrá, že se očkováním netajíte. Já to od půlky známých schytala. Šla jsem na očko hlavně kvůli rodině,“ vzkázala Evě další sledující. Někteří se například podělili i o své pocity po očkování. „Opatrujte se. Já měl reakci druhý den. Hodně unavený a bolest ruky. Ale pak to přešlo.“„Věřit vakcíně, kterou spíchli za rok? Trošku jste mě zklamala, ale mám vás rád skrz otužování,“ napsal zase svůj názor další uživatel.Zazněly i jisté obavy o počet dávek. „První dávka, druhá dávka, jsem zvědavá, kolik jich bude nakonec.“Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

