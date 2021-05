https://cz.sputniknews.com/20210527/rozlozi-karel-schwarzenberg-top-09-kvuli-jeho-slovum-premysleji-o-odchodu-vlivni-clenove-14639917.html

Rozloží Karel Schwarzenberg TOP 09? Kvůli jeho slovům přemýšlejí o odchodu vlivní členové

Podnikatel Ondřej Konia dal ultimátum Karlu Schwarzenbergovi a Tomáši Czerninovi kvůli jejich slovům, kterými se pokusili postavit za údajné sexuálně... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

„Rozhodl jsem se, že pokud do konce týdne nepřijde omluva od čestného předsedy mé strany Schwarzenberga, případně místopředsedy Czernina, za jejich nehorázné (v případě Karla Schwarzenberga), či relativizující výroky k závažnému obvinění, tak vystoupím z TOP 09,“ uvedl na svých sociálních sítích Konia, který je zřizovatelem několika soukromých škol.Svoji pozici vysvětlil tím, že díky své činnosti (zřizovatel čtyř soukromých škol v Česku a na Slovensku) nese odpovědnost za stovky studentek, a tudíž si nemůže dovolit být jakkoli spojován s bagatelizací tak závažných obvinění směřovaných vůči Dominiku Ferimu, jak se toho dopustili Karel Schwarzenberg a Tomáš Czernin.„Řídím a vlastním síť škol, kterou navštěvují stovky studentů, především pubertálního věku, vím, že pro dnešní mladé lidi ta doba vážně není jednoduchá. Nemalé procento z nich, bez ohledu na jejich socioekonomický status, vyrůstá v disfunkčních rodinách, potýkají se se zvýšeným výskytem šikany, sexuálních narážek, zesměšňování a dalších podobných fenoménů, které ještě výrazněji, než kdy dřív, umocnil internet a sociální sítě. Nemluvě o tom, co musí, naprosto sociálně odstřiženi od svého okolí, snášet v posledním roce,“ myslí si podnikatel.„Tohle rozhodnutí není o tom, že bych si myslel, že Dominik je vinen, či nevinen. Dominika jsem měl vždycky rád, měli jsme vždycky dobrý vztah. Jde o princip. Pokud je tady takové obvinění, lidé s takovým morálním a společenským kreditem a postavením, jako čestný předseda Schwarzenberg, si prostě nemohou dovolit výroky tohoto typu. Je to absolutně nepřijatelné. Je to pro mě rovněž obrovské zklamání, protože Karel Schwarzenberg byl ten, kvůli kterému jsem do strany vstupoval,“ dodal Konia.Podnikatel, podle svých slov, vstoupil do TOP 09 jen kvůli tomu, aby byl součástí organizace, která má podobný pohled na politické události. Uvedl rovněž, že stranu opakovaně podporoval, a to jak penězi, tak i na veřejnosti. „S tímhle ale prostě nechci a nemůžu být spojen. Očekávám, že se k tomu strana komunikačně postaví lépe a vydá jasné a jednoznačné stanovisko a nebudeme už číst nehoráznosti a relativizace, jaké jsme včera četli v médiích,” uzavřel své stanovisko publikované na sociálních sítích Konia.Slova Schwarzenberga„Jsem proti násilí, ale kluci v jeho věku se už desetitisíce let snaží holky sbalit a dostat je do postele,“ cituje slova Karla Schwarzenberga portál Novinky.„Nikdy jsem nic takového neslyšel, a co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ řekl čestný předseda TOP 09.Schwarzenberg dodal, že se mu zdá, „že jsou za tím Piráti“, a to kvůli načasování celého příběhu. Feri prý byl jejich největším konkurentem.

