Rusko přestalo vydávat povolení na přílet letům, které oblétávají Bělorusko

„Společnost Austrian Airlines pozastavila lety přes běloruský vzdušný prostor až do odvolání na základě doporučení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA). Z tohoto důvodu je tak nutné upravit letovou trasu z Vídně do Moskvy. Změnu letové trasy musí schválit úřady. Ruské úřady nám toto povolení nedaly. V důsledku toho byla společnost Austrian Airlines nucena zrušit dnešní let z Vídně do Moskvy,“ stojí v tiskové zprávě.