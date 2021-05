https://cz.sputniknews.com/20210527/schvaleni-sputniku-v-na-slovensku-je-dilci-krok-danko-uvedl-zasadni-podminku-ockovani-14633286.html

Schválení Sputniku V na Slovensku je „dílčí krok”. Danko uvedl zásadní podmínku očkování

Slovenská vláda schválila očkování ruskou vakcínou Sputnik V. Ministerstvo zdravotnictví by mělo zabezpečit podmínky využití této látky od 8. června. Zahájení... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Pane předsedo, jak hodnotíte dnešní rozhodnutí slovenské vlády ohledně zahájení očkování ruskou vakcínou?Andrej Danko: To je mnohem složitější otázka. Zdravotnictví se bojí, že uplyne záruka na použití Sputniku, který se nachází na území Slovenské republiky. Dosud ministr zdravotnictví neodpověděl na zásadní otázku, jak chce uzavřít smlouvu o využití Sputniku, který dnes ještě stále patří Ruské federaci, protože dosud nebyla naplněná. Beru to jen jako alibistické rozhodnutí ministra zdravotnictví. Měl by říct slovenské veřejnosti, zda zaplatil za Sputnik. Pak by to bylo upřímné a seriózní. Sputnik, který je na Slovensku, ještě nebyl vypořádán s ruskou stranou. Alespoň veřejnost o tom není informována. Beru to jen jako dílčí krok, který je neseriózní od ministra zdravotnictví. Na jednu stranu jsou tady řeči kolem vlastnictví ruské vakcíny, které vyvolávají plno otázek. Na druhou stranu je tady rozhodnutí, které nemá ani hlavu ani patu.Česká média informují, že slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv nevydal stanovisko o Sputniku vzhledem k nedostatku potřebných informací. Bude to bránit k využití vakcíny?Jde o neznalost. Ruská vakcína byla schválena rozhodnutím ministra zdravotnictví. Jinak by nebyla na Slovensku. Pokud Slovensko vyřeší otázky vlastnictví a zaplacení ruské vakcíny, bude podle Vás Sputnik V k dispozici výhradně pro občany Slovenska nebo také pro zájemce z ciziny?Je to otázka na vládu, proto na ni nemůžu odpovědět. Ve využití Sputniku V v Evropě vidím velký lobbismus a blokaci. Bohužel boj o zdraví ustoupil politice. Sputnik je účinný, už se dávno mohl v EU používat. Je přece jedno, zda vakcína pochází z východu nebo ze západu. Do korony se vnesla politika, proto jsou tu různé technické a procesní problémy. Podle mě je to velký boj farmaceutických firem o trhy. Myslím si, že Sputnik má v Evropě problémy.Zvažoval byste možnost využití ruské vakcíny pro vlastní očkování a proč?Já jsem to veřejně vyhlásil s humorem. Když tehdejší slovenský premiér Matovič koupil Sputnik a jeho koalice začala padat, řekl jsem, že pokud tento slovenský premiér padne kvůli Sputniku, dám se očkovat Sputnikem. To jsem pronesl s úsměvem. Samozřejmě jsem přesvědčen o slovanském genotypu a o stejné podstatě Slováků a Rusů. Proto jsou léky z Ruské federace opravdu dobré, použitelné a účinné. Ač chceme nebo nechceme, historicky je hodně našich léků postavených na receptech z Ruské federace nebo Sovětského svazu. Hodně lidí je zde očkováno těmito látkami. Osobně bych upřednostnil Sputnik, protože tak jak znám ruský národ, nikdy by nepoužíval lék na svých blízkých a rodičích, pokud by nevěřil v jeho účinnost. Pro mě skutečnost, že tento lék je účinný v RF, je dostatečnou garancí na to, abych se nebál. Pokud by mi to můj zdravotní stav umožnil, tak by se nechal naočkovat. Také si myslím, že přijdou ještě účinnější látky, které budou mít dlouhodobější účinek. Navíc pokud bych si měl vybrat a byla by nutnost se očkovat (stále věřím, že očkování nebude povinné), tak bych si vybral Sputnik.

