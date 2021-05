https://cz.sputniknews.com/20210527/ten-clovek-je-chudak-dlouho-se-takhle-nikdo-neshodil-komik-mechacek-to-schytal-za-utok-na-xavera-14637168.html

„Ten člověk je chudák. Dlouho se takhle nikdo neshodil.“ Komik Měcháček to schytal za útok na Xavera

Novináři a blogeři si posvítili na herce Tomáše Měcháčka, který v rozhovoru pro Český rozhlas vedený Lubošem Xaverem Veselým na něho zaútočil kvůli tomu, že... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-27T15:28+0200

Měcháček několik minut před koncem rozhlasového rozhovoru s Xaverem Veselým odpovídal na otázku, co v nejbližší době plánuje. Údajně pracuje na vlastní show, kde se bude zabývat pokrytectvím.„Bude to hodinová show. Nemám rád pokrytectví a zbabělost. Vy třeba jste pokrytec a zbabělec, urážíte novináře a své kolegy v Českém rozhlase, porušujete Kodex Českého rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, kosíte v radě Českou televizi,” zaútočil Měcháček na Luboše Veselého.„Já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že XTV platí ruská rozvědka. To je přece strašné. Ti, co zabili dva lidi ve Vrběticích, platí vaši televizi. To je strašné,“ dodal Měcháček na adresu moderátora.„Podíváme se mu na zoubek“Na Měcháčkův útok na moderátora Luboše Xavera Veselého zareagoval bloger a publicista František Kubásek.„Měcháček dělá reklamu pro AirBank, součást PPF. Skrze PPF jsou prokázány vazby generálního ředitele na kšefty s ČT, které jsou proti zákonům o ČT. Měcháček měl také moderovat pořad ČT proti dezinformacím. Sám přitom o Xaverovi šíří dezinformace o propojení s Ruskem. Kruh uzavřen,“ uvedl v reakci na útočná slova Měcháčka na svém Twitteru Kubásek.Na svém Facebooku František Kubásek následně připojil informace o tom, že ve svých pracech se bude Měcháčkovi dále věnovat.„(...) podíváme se mu na zoubek v PN Zprávách. Budete koukat, co je to za chlapce. Je jasné, proč ty dezinformace šíří. Štvou ho jiné názory jako sviňa. Beep boop NPC, Rusko, nezávislost ČT, nesmíte pracovat v rozhlase. Jako za minulého režimu,” dodal Kubásek.Nařčení, že XTV, kde Luboš Xaver Veselý rovněž působí, je placená ruskými tajnými službami, se věnoval také novinář a komentátor Petr Holec ve svém pořadu na kanálu Xaver Live. Podle jeho slov si herec může za podobná slova vykoledovat až trestní oznámení. Tomáše Měcháčka přitom označil za chudáka.„Komika Měcháčka jsem až do této doby neznal. Já jsem si to pustil – tu inkriminovanou část toho rozhovoru v Českém rozhlase. Ten člověk je chudák. V mých očích se takhle dlouho nikdo neshodil. Zaprvé lidsky, on tam dejchal ustrašeně, skoro to z něj nevylezlo, že řekl Xaverovi, že je zbabělec a pokrytec,“ řekl.„Zbabělec a pokrytec je on. Když by chtěl být opravdu hustej, tak tohle udělám na začátku – sednu si tam, pozdravím a řeknu: Jsi pokrytec a zbabělec, s tebou si tady půl hodiny vůbec nebudu povídat, a nazdar a jdu. On si tam půl hodiny, nebo kolik, dělá reklamu, a pak mu to řekne na konci ještě utřeseným hlasem,“ myslí si Petr Holec.„Ten chlapec ještě nemá vůbec žádné právní povědomí. V médiích nemůžete jen tak říkat, že v televizi, kde děláte, tak tu platí ruská rozvědka. To je normální obvinění. Ten člověk, který se teď cítí jako velký hrdina, si může vysloužit trestní oznámení, protože tohle není legrace. On ještě řekl, že XTV platí ruská rozvědka, která ve Vrběticích zabila dva lidi,“ dodal komentátor.„Já pracuji v médiích čtvrt století a vím, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Kdyby došlo na soud, tak on bude muset říct, kde to slyšel a přivést toho člověka, od něhož to slyšel,“ uzavřel Petr Holec téma herce Tomáše Měcháčka.

