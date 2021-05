Tichanovská jede do Prahy a bude to další ostuda českého vrcholného establishmentu. Názor

https://cz.sputniknews.com/20210527/tichanovska-jede-do-prahy-a-bude-to-dalsi-ostuda-ceskeho-vrcholneho-establishmentu-nazor-14641290.html

Ve dnech 7. – 10. června navštíví lídryně běloruské opozice Světlana Tichanovská Českou republiku na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Součástí... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Jaký bude mít kromě mediálního efektu tato návštěva skutečný přínos a komu může přinést užitek? Své názory sdílela se Sputnikem předsedkyně Institutu slovanských strategických studií ISSTRAS v Praze, politoložka Radmila Zemanová-Kopecká:Pochybuji, že by návštěva Světlany Tichanovské (Cichanouské) měla nějaký výrazný význam, nebo snad dopad na běloruskou, natož ruskou politiku. Štvavá kampaň proti běloruskému prezidentovi Lukašenkovi je vlastně prvoplánově kampaní proti Rusku. A jako obvykle je tato kampaň bezdůkazná. Jde opět o typické dvojí standardy Západu a zejména USA.Vzpomeňme si například na americkou instalaci „prezidenta“ Guaidóa ve Venezuele, který sice volby nevyhrál, ale Západ si ho přál. Opět to byl pokus o barevnou revoluci, o kterou vlastně jde i v Bělorusku. Guaidóa tehdy okamžitě uznaly za venezuelského prezidenta USA a Kanada. Následovala se svým uznáním také Evropská unie, která však svou podporu a uznání „dočasného prezidenta“ odvolala, když Venezuela v parlamentních volbách dala přednost příznivcům stávajícího legitimního prezidenta Madura, a Guaidó přestal být hlavou Národního shromáždění (venezuelského parlamentu). A o co tam tehdy ve skutečnosti šlo? Není možné nevnímat, že Venezuela je velkým producentem ropy, což zmínil také tehdejší prezident Nicólas Maduro, který byl přesvědčen, že to byla snaha USA o převzetí ropných venezuelských rezerv Američany. Dnes už po „dočasném prezidentovi“ není ve velké politice ani vidu ani slechu. Puč zkrátka nevyšel.Musíte však souhlasit, že případ Tichanovské je poněkud odlišný. Navštěvuje mnoho zemí, setkává se s hlavami států, vystoupila v Radě bezpečnosti OSN. Pokud jde o tyto parametry, je daleko před oficiálním vůdcem země Alexandrem Lukašenkem. Je však dnes možné mluvit o Světlaně Tichanovské jako o vlivné politické postavě? Nebo se schůzky s ní staly pouhou rituální politickou hrou, protože běloruský protest skončil?V Bělorusku sice nešlo o ropná ložiska, ale spíše se to jeví jako pokus o převrat, ve snaze Západu získat vliv v Bělorusku, sousedovi a spojenci Ruska. Bude až tragikomické, bude-li EU opět odvolávat po čase svou podporu, protože pro uznání legitimity „prezidentství“ Tichanovské také nejsou žádné oprávněné důvody. Zkrátka, další pochybný pokus o opoziční puč. Proto Tichanovská nyní objíždí země západních struktur, ve snaze získat pro tuto avantýru mezinárodní podporu.Západní struktury či média stále jen vykřikují, že Tichanovská má v Bělorusku větší podporu, než Lukašenko. Důkazy pro taková tvrzení nejsou ale, jako obvykle, žádné. Nemyslím si navíc, že by to mohlo mít nějaký výrazný dopad na běloruskou či dokonce ruskou politiku. Jsou to opakované snahy jak poškodit Rusko a jeho spojence, které už začínají být až příliš průhledné a čím dál méně věrohodné. A jestliže někteří čeští politici chtějí (stejně jako EU) podobné experimenty podporovat, půjde nejspíš opět o dočasný jev a mezinárodní ostudu, stejně jako tomu bylo v případě Guaidóa. Ostatně, leccos o vztahu české veřejnosti k podobným kauzám nejspíš napoví i říjnové parlamentní volby v ČR. Nejspíš žádný reálný efekt v mezinárodním poli putování Tichanovské mít nebude.A teď k události posledních dnů, mluvím o nuceném přistání v Minsku letadla Ryanair. Tichanovská v tomto ohledu vyzvala, aby vyloučili Bělorusko z Mezinárodní organizace pro civilní letectví, což může ublížit nejen úřadům, ale i obyčejným lidem. Jak takový čin charakterizuje politika?Každý politik, který usiluje o poškozování zájmů vlastní země, si zakládá na opovržení občanů - lidí, o jejichž přízeň vlastně usiluje. Stejně tak výzvy Tichanovské k různým sankcím či vyloučením Běloruska z mezinárodních organizací, jako je například Mezinárodní organizace pro civilní letectví při OSN, se samozřejmě musí dotknout i řadových občanů Běloruska. Myslím, že při takovém postoji k vlastní zemi a vlastnímu národu, bude mít politická významnost Tichanovské doslova jepičí život. A pokud jde o kauzu s údajně neoprávněně vynuceným přistáním běloruského letounu společnosti Ryanair, opět zde jsou dvojí standardy Západu, jak je přesně definovala i na příkladech mluvčí ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová, kterou si dovolím odcitovat:„V roce 2013 na základě požadavku zpravodajských služeb USA, které tehdy uspořádaly lov na bývalého agenta CIA E. Snowdena, bylo donuceno k přistání ve Vídni letadlo prezidenta Bolívie (Moralese; pozn. red.), který letěl z Moskvy a jeho letadlo bylo donuceno k přistání a následně prohledáno. V roce 2004 donutily USA přistát v Palm Beach osobní letadlo bývalého prvního náměstka ministra financí Ruska, letícího po trase Moskva – Barbados – Aspen, a následně senátora A. P. Vavilova, který byl podroben mnohahodinovému výslechu.V roce 2012 Turecko, s pomocí stíhačů, donutilo k přistání letadlo Moskva – Damašek; letadlo bylo prohledáno a jeho náklad zabaven.“ Jak dodává Zacharovová, objekty vynucených přistání se už dříve stávala i běloruská letadla. „V roce 2016 letadlo společnosti Belavia, které startovalo z kyjevského letiště, bylo 50 km před výsostným prostorem Běloruska nuceno vrátit se na odletové letiště. V opačném případě bylo běloruské posádce ukrajinským dispečerem vyhrožováno zásahem ukrajinských stíhačů. A to vše pro to, aby mohl být z letadla vyveden aktivista Antimajdanu A. Martirosjan.Podle podobného scénáře plánovaly ukrajinské speciální jednotky v roce 2019 unést i Wagnerovce, pomocí vynuceného přistání v Kyjevě během letu z Minsku do Istanbulu. Naštěstí se z této operace ukrajinské bezpečnostní služby stal propadák.“ Zacharová navíc podotkla, že všechny uvedené akce byly uskutečněny záměrně, s porušením norem mezinárodního práva, ale Západ zachovával mlčení. „Reakce Západu na tyto akce prakticky absentovala, nikdo z viníků potrestán nebyl,“ dodala mluvčí.Přijetím Světlany Tichanovské Česká republika stále více obnovuje obraz země, který se vytvořil za prezidenta Václava Havla. To znamená, že demonstrativně uplatňuje politiku ochrany lidských práv, poskytuje útočiště politickým emigrantům, přijímá politiky v exilu a poskytuje příležitost otevřít sídlo zahraničních nevládních organizací atd. Při stejné politice však Václav Havel nevstupoval do otevřené konfrontace s Ruskem. Zřejmě chápal důležitost udržování přátelských vazeb na Východě. Vypadá to, že dnešní Česká republika zapomněla na ten Havlův odkaz, přivedla vztahy s Ruskem do fáze zmrazení. A je to pragmatické pojetí politiky?České republice samozřejmě nic užitečného z podpory podobných „opozičních politiků“ nekyne. Pravděpodobně to bude jen další ostuda českého vrcholného establishmentu, protože podporuje nelegitimní kroky vůči vybraným zemím a mezinárodní právo či důkazy ho nezajímají. Je sice pravdou, že Václav Havel nevstupoval do přímé konfrontace s Ruskem, tehdy byla ale také zcela jiná situace. Rusko, či spíše jeho establishment, byl v 90. letech orientovaný na Západ, takže konfrontace nebyla nutná. Rozhodnutí Havla ve stávající situaci by ale nejspíš nebylo jiné, než předsedy Senátu Vystrčila či dalších rusofobních představitelů českých politických kruhů.Navíc jsme svědky velmi zajímavého jevu. Západní země čile s Ruskem spolupracují a obchodují, sankce – nesankce… takže špinit si ruce se jim nechce. Proto evropské snahy nastrčit Česko do konfrontace s Ruskem vypadají spíše jako snaha použít svého českého lokaje a moc se neumazat. Česká republika se tak úspěšně dostává do role „užitečného idiota“ a její politická špička poškozuje zájmy vlastní země ve prospěch cizích mocností.

