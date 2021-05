https://cz.sputniknews.com/20210527/trumfnul-i-kryti-pedofilie-katolickou-cirkvi-schwarzenberg-to-schytal-kvuli-ferimu-14634367.html

„Trumfnul i krytí pedofilie katolickou církví,“ Schwarzenberg to schytal kvůli Ferimu

Média obletěla informace o sexuálním obtěžování, kterého se měl dopustit poslanec za TOP 09 Dominik Feri. Svého stranického kolegu se na portálu Echo24 a... 27.05.2021

„Zdá se mi to poněkud přehnané. My jsme se v posledních letech stali pod vlivem ⸴Me Too’ strašnými pokrytci,“ dodává. Schwarzenberg celý skandál připisuje konkurenčnímu boji před volbami. „Byl velmi pilný a angažovaný. A hlavně byl výborný politik,“ uvádí a dodává: „Že by se někdy choval špatně k ženám, jsem nikdy ani nezaslechl, a to celých dlouhých pět let.“ Reakce StropnickéhoV podobném smyslu se Schwarzenberg vyjádřil i pro server iDNES.cz. Na tenhle rozhovor na svém facebookovém účtu reagoval Matěj Stropnický.„Možná to takhle chodívalo na Orlíku nebo na Hluboký, když jedni byli páni a zbytek plebs, co posluhoval BEZ VLASTNÍ VŮLE. Ale tuhle dobu jsme porazili už v roce 1918, občane Schwarzenbergu, a nikdy se nevrátí,“ dodává na závěr. Kauza Dominika FerihoNadějný mladý politik Dominin Feri (TOP 09) čelí v poslední dnech nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. Takovéto zvěsti kolují mezi studenty či novináři již delší dobu, nyní se však jimi začala zabývat mnohá média.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po některých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Nutno zmínit, že ženy, které údajně z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování či nátlaku, se navzájem neznají, nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly a nemají vazby na žádnou politickou stranu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevily se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá. Následně se vzdal svého poslaneckého mandátu a uvedl, že na podzim v parlamentních volbách kandidovat nebude.

mcmillan Soudruh velkokníže má v podstatě pravdu. Pojato v duchu národních a rasových tradic se vlastně nic nestalo. 😊 6

