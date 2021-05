https://cz.sputniknews.com/20210527/ve-slovenskem-parlamentu-to-vrelo-poslanec-napadl-ministra-financi-matovice-byl-vykazan-ze-salu-14643520.html

Ve slovenském parlamentu to vřelo. Poslanec napadl ministra financí Matoviče, byl vykázán ze sálu

Místopředseda Národní rady SR Gábor Grendel vykázal z jednacího sálu poslance Miroslava Suju. Ten před svým vystoupením v debatě k novele státního rozpočtu... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Místopředseda Národní rady SR Grendel se odvolal na zákon o jednacím řádu. „Takovou studenou sprchu dáváte všem občanům SR,“ prohlásil poslanec Suja poté, co vylil na ministra financí Matoviče sklenici vody. Plénem také zaznívala slova jako „špinavec“ či „farizej“.Následně Grendel přerušil schůzi a oznámil, že poslance Suju vykazuje ze síně. „Považuji za krajně nepřijatelné projevy jakýchkoliv fyzických útoků v plénu Národní rady. Dáváme jistý příklad lidem, kteří nás sledují a tento příklad považuji za nepřijatelný,“ okomentoval situaci Grendel.Podle zákona o jednacím řádu předsedající vyzve poslance, který svými projevy nebo činy v jednacím sále překročil hranice slušnosti nebo který svým jednáním narušuje průběh jednání, aby zachoval pořádek. Grendel zároveň konstatoval, že pokud poslanec opakovaně narušuje svými projevy řád na schůzi Národní rady SR, předseda parlamentu podá návrh na zahájení disciplinárního řízení. Poslanec podléhá disciplinární pravomoci NR SR za narušení pořádku na schůzi. Pokud mandátový a imunitní výbor zjistí, že poslanec narušil řád na schůzi, doporučí parlamentu, aby mu uložil pokutu až do výše 2000 eur.Poslankyně OĽaNO Eva Horváthová v procedurálním návrhu vyzvala poslance Šuju, aby se omluvil ministrovi, protože si myslí, že takové projevy na půdu NR SR nepatří. Omluvit se má podle ní i směrem k poslancům, kterých se jeho jednání dotklo.Rušno v českém parlamentuPřipomeňme, že 21. ledna došlo k potyčce i v českém parlamentu, konkrétně šlo o poslance Lubomíra Volného s několika poslanci během jednání o prodloužení nouzového stavu. Volný tehdy neměl na sobě roušku.Vše začalo tím, že mu místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel vypnul mikrofon. Volný poté uvedl, že půjde k němu a použije jeho předsednický mikrofon. Kvůli šarvátce musela být vyhlášena 15minutová přestávka. Ochranná služba pak vyvedla poslance ze sálu.Nebyl to ale první incident ve Sněmovně. Kvůli poslanci Lubomíru Volnému a jeho kolegovi Marianu Bojkovi musel například předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček přerušit zasedání 9. ledna. Oba poslanci přišli tehdy bez ochrany dýchacích cest, a proto je nechal předseda vyvést ze sálu.

