Vědci objevili látku na vývoj antibiotik nové generace

Vědci objevili látku na vývoj antibiotik nové generace

Přírodní látku, která snadno odstraňuje jednu z hlavních příčin odolnosti mikrobů proti antibiotikům, prozkoumali vědci Donské státní technické univerzity ve... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle slov autorů studie biologicky aktivní sloučeniny kardamomu zeleného (Elettaria cardamomum) brání formování biologických blan a budou proto užitečné při vývoji nových antimikrobních léků. Výsledky práce vědců byly zveřejněny v časopise Frontiers in Microbiology.Bakteriální biologická blána je vícevrstvová struktura formovaná mikrobním společenstvím na ochranu před agresivním prostředím a také před účinkem léčiv. „Štítem“ je pro bakterie vrstva polymerů zabudovaných do celulární matrix. Zajišťují odolnost mikroorganismů jak proti antibiotikům, tak i proti působení lidského imunitního systému.Bakterie se stávají nyní stále odolnějšími proti často používaným antibiotikům a schopnost formování biologických blan hraje podle slov vědců v tomto procesu důležitou roli. Hledání nových léčiv schopných bojovat dokonce i s odolnými kmeny mikrobů bez rizika pro celý organismus je klíčovým směrem farmakologie, tvrdí vědci.Nový výzkum odborníků z Donské univerzity ukázal, že éterické oleje kardamomu zeleného (Elettaria cardamomum) jsou výborným prostředkem boje s biologickými blánami. Vědci zjistili velký potenciál biologicky aktivních sloučenin na základě této rostliny v boji s celou řadou bakteriálních patogenů, mj. s Escherichia coli, streptokokem, salmonelou aj.„Podle informací amerického Národního institutu zdraví nejméně 80 % infekčních chorob vyvolávají bakterie schopné formování biologických blan. Éterický olej zeleného kardamomu pomůže čelit mikroorganismům s odolností proti více lékům: už za koncentrace 0,125 %, což je o stupeň níž než koncentrace pro bakterie smrtelná, efektivně tlumí formování biologických blan u gramnegativních patogenů lidí a zvířat,“ řekl vedoucí vědeckovýzkumné laboratoře Středisko agrobiotechnologií Donské státní technické univerzity, profesor katedry potravinářské vědy Univerzity státu New Jersey Michael Chikindas.Tohoto účinku se dosahuje podle slov vědců díky potlačení u bakterií takzvaného „quorum sensing“ – chemického „jazyka“ mikroorganismů. Quorum sensing reguluje život společenství bakterií, mj. dává signál k formování biologických blan jako reakci na podmínky životního prostředí. Sloučeniny, které dodávají kardamomu zelenému antimikrobní vlastnosti, jsou α-terpinylacetát, eukalyptol, linalylacetát, sabinén a některé další, oznámili vědci. Kardamomu se v potravinářském průmyslu používá jako funkční přísada, bezpečné aditivům zvýrazňující chuť a konzervant. Výtažek této rostliny má antioxidační vlastnosti, což zvyšuje jeho hodnotu jako potravinářské přídatné látky.Vědci jsou přesvědčeni, že kardamom je možné používat při vývoji nových organických léčiv proti mikrobům odolným vůči více lékům. Sloučeniny získané z kardamomu zeleného mohou také být alternativou chemických konzervantů a pomoci ve vývoji potravin s větší trvanlivostí, soudí autoři studie.Výzkum se prováděl za spolupráce s odborníky z Číny, USA, Pákistánu a Iráku.

