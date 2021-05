https://cz.sputniknews.com/20210527/vedci-objevili-velke-mnozstvi-rtuti-na-dne-oceanu-14631815.html

Vědci objevili velké množství rtuti na dně oceánu

Vědci objevili velké množství rtuti na dně oceánu

Vědci poprvé změřili obsah rtuti ve spodních sedimentech hlubokomořských příkopů. Ukázalo se, že v nejhlubších částech Tichého oceánu je uloženo nebývale velké... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-27T07:19+0200

2021-05-27T07:19+0200

2021-05-27T07:19+0200

svět

objev

rtuť

voda

vědci

oceán

výzkum

tichý oceán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/12781954_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_7f6bbd205409695218d94c2d906b366b.jpg

V roce 2017 vstoupila v platnost Minamatská úmluva o rtuti, mezistátní smlouva zaměřená na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před antropogenními emisemi rtuti a jejích sloučenin. Vědci zároveň začali pravidelně sledovat obsah tohoto kovu, a to nejen na souši, ale také v oceánu.Doposud se však měření prováděla hlavně na kontinentálním šelfu, zejména v místech přímého průmyslového znečištění.Oceánologové z Dánska, Kanady, Německa a Japonska na palubě německé výzkumné lodi Sonne poprvé provedli přímá měření množství rtuti v té nejobtížnější části oceánu z hlediska přístupnosti, tedy na místě, kde hloubka dosahuje více než šesti kilometrů.Vědci byli překvapeni množstvím rtuti v těch nejhlubších částech Tichého oceánu. To bylo totiž dokonce vyšší než v mnoha oblastech průmyslového znečištění.Špatnou zprávou je, že tak vysoké hladiny rtuti mohou být reprezentativní pro celkové zvýšení antropogenních emisí rtuti do oceánu, uvedl první autor článku, profesor Hamed Sanei. Autoři se domnívají, že výsledky jejich studie pomohou vyplnit klíčovou mezeru ve znalostech o cyklu rtuti na povrchu Země, protože ukazují, jak se rtuť odstraňuje z litosféry.Ryby a rtuťRtuť je chemický prvek přirozeně se vyskytující ve vzduchu, vodě a půdě. Pro lidský organismus je toxická, ačkoliv se nachází i v některých rybách. Experti nyní uvedli, konzumace jakých ryb může být pro člověka nebezpečná.Podle studie Harvardovy univerzity se v důsledku rostoucí teploty světového oceánu začala zvyšovat koncentrace rtuti v rybách a korýších.Podle studie Univerzity Murcia se nejvíce rtuti nachází ze všech Evropanů mezi Španěly, kteří jsou známí svou láskou k pokrmům z mečounů. Španělská agentura pro bezpečnost potravin nedoporučuje takové ryby, stejně tak i žraloka a tuňáka, pro děti a těhotné ženy.Mezi ryby, které mají v těle rtuť, odborníci zařadili kromě mečouna, tuňáka a žraloka i štiky, velryby či makrely.Podle některých vědců se však většina rtuti odstraní během přípravy samotného pokrmu. Kromě toho jsou takové ryby bohaté na látky jako je selen a tuky, které jsou pro člověka prospěšné, potlačují totiž škodlivé účinky rtuti. I přes tuto skutečnost by se však velké množství takových ryb konzumovat nemělo.

https://cz.sputniknews.com/20210522/vedci-varovali-pred-prichodem-extremniho-kosmickeho-pocasi-14566122.html

https://cz.sputniknews.com/20210521/supermasivni-cerna-dira-prekvapila-vedce-nemoznym-jevem-14559496.html

tichý oceán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

objev, rtuť, voda, vědci, oceán, výzkum, tichý oceán