Vědci zjistili příčinu vzniku krevních sraženin kvůli vakcíně AstraZeneca и J&J



Vědci z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu zjistili mechanismus vzniku trombózy u některých lidí naočkovaných vakcínami AstraZeneca a Johnson... 27.05.2021

Profesor Rolf Marschalek vysvětlil, že oba přípravky používají adenovirové vektory pro vštěpení bílkoviny SARS-CoV-2 do těla. Nesměřuje přitom do cytosolové tekutiny zdravé buňky, ale do jádra. Pak se části bílkoviny ostenu rozštěpí a způsobí mutace, které vedou ke vzniku sraženin v jednom ze sta tisíc případů.Výzkumník vysvětlil, že vakcíny vyvinuté na základě ribonuleové kyseliny viru, například společnosti Pfizer nebo Moderna, vštěpují genetický materiál do buněčné tekutiny. Zabrání to nebezpečným vedlejším účinkům.V březnu se objevily zprávy o nebezpečných komplikacích u některých pacientů, jež byli naočkováni přípravkem AstraZeneca a Oxfordské univerzity. První to hlásilo Rakousko, u jednoho očkovaného diagnostikovali velký počet krevních sraženin, na které zemřel 10 dní po vakcinaci, další byl hospitalizován s plicní embolií. Stejné případy byly zaznamenány také v jiných zemích. Některé státy pak pozastavily vakcinaci tímto přípravkem nebo vakcínou z jisté zásilky.Evropská agentura pro léčivé přípravky podnikla vyšetřování a připustila možnost souvislosti mezi očkováním a případy trombózy, ale považovala za účelné pokračování v očkování. Analogické vedlejší účinky byly zaregistrovány u očkovaných přípravkem Johnson & Johnson. Informace o těchto případech byla zapsána do charakteristiky vakcín, lékařům nařídili, aby informovali pacienty a navrhli jim sledování jejich stavu po vakcinaci.

