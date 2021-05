https://cz.sputniknews.com/20210527/veresova-se-predvedla-v-miniaturnich-plavkach-jak-cvici-jogu-krasa-nevidana-vzkazuji-sledujici-14638231.html

Verešová se předvedla v miniaturních plavkách, jak cvičí jógu. „Krása nevídaná,“ vzkazují sledující

Verešová se předvedla v miniaturních plavkách, jak cvičí jógu. „Krása nevídaná,“ vzkazují sledující

Modelka Andrea Verešová se i ve svých 40 letech může pochlubit vypracovanou postavou. A pravidelně to svým sledujícím dokazuje fotkami na Instagramu, kde se to... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-27T22:49+0200

2021-05-27T22:49+0200

2021-05-27T22:49+0200

celebrity

andrea verešová

modelka

celebrita

plavky

instagram

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1072/54/10725433_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_259640ff2df68cc8613a8935039446e1.jpg

Na nové fotce pózuje Andrea v pozici jógy a na sobě má jen miniaturní plavky. U příspěvku vysvětlila, že takzvaná střecha patří mezi základní cviky a pozice jógy. Její pozice je sice trošku těžší, avšak velmi účinná a patří mezi její oblíbené.Modelka uvedla, že jde o celkovou regenerační pozici, která má blahodárné účinky. Podle jejích slov přináší zaktivnění dlaní a chodidel, prokrvení mozku a odstraňuje únavu. Andrea píše, že stačí jen pár minut denně a kvalita života se může posunout na úplně odlišnou a lepší úroveň.A jaké jsou reakce fanoušků? V komentářích se to jen hemžilo chválou a lichotkami. „Krásná fotka a krásná slova. Je to tak. Naprosto s tebou souhlasím,“ uvedla jistá sledující.Někteří šli s lichotkami ještě dále a označovali Andreu za dokonalou. „Popravdě jediná opravdu dokonale krásná žena.“„To je opět bez komentáře. Je bombastická, nádherně krásná sexy postava,“ nešetřil chválou další fanoušek. Lidé pak Andreu například označovali za „topku“ či „nádheru“, pro některé je Andrea také „velkou inspirací“.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

https://cz.sputniknews.com/20210517/to-jsou-fotky-pro-sexualni-maniaky-veresova-se-vystavila-na-obdiv-v-poradne-vykrojenych-plavkach-14514211.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrea verešová, modelka, celebrita, plavky, instagram, sport