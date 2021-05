https://cz.sputniknews.com/20210527/vypada-to-ze-se-nase-hnuti-rozpada-clen-trikolory-ucinil-zasadni-prohlaseni-14637681.html

„Vypadá to, že se naše hnutí rozpadá." Člen Trikolóry učinil zásadní prohlášení

„Vypadá to, že se naše hnutí rozpadá.“ Člen Trikolóry učinil zásadní prohlášení

27.05.2021

Vypadá to tak, že hnutí Trikolóra čelí vážným problémům. Dnes členové Královéhradecké krajské organizace ve společném prohlášení oznámili, že se vzdávají svého...

V další části prohlášení členové podrobně vysvětlují svoji situaci i příčiny svého rozhodnutí. Podle jejich názoru bylo po rezignaci zakladatele hnutí Klause ml. jediným možným řešením stranický sněm, na kterém měl být zvolen předseda a dosáhnout shody na dalším směřování hnutí se zapojením členské základny, přesně tak jak k tomu vyzýval odcházející Klaus ml.Jediný způsob, jak vrátit důvěru v konzervativní pravici, vidí autoři v dlouhodobém projektu spojování pravicových stran, nikoliv s cílem krátkodobé výhody pro některé vyvolené. Dále je poukázáno na odchod značného počtu zakládajících členů Trikolóry, kteří v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny nechtějí ani kandidovat. Podle nich je letošní volební rok pro Česko velmi důležitý. „Souhlasíme s vyjádřením prezidenta Václava Klause, že na pravé straně politického spektra chybí věrohodný subjekt, který by pirátsko-progresivistickou vlnu zastavil,“ uvádí s tím, že nechtějí tříštit síly na pravé straně politického spektra, ale naopak umožnit vznik poctivého a konzervativního projektu se značným přesahem přes říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Členové Královéhradecké krajské organizace dodávají, že nechtějí poškodit hnutí Trikolóra, ve kterém pořád pracuje spousta pracovitých lidí. „Se současným směřováním ale nesouhlasíme a nechceme se na něm aktivně ani pasivně podílet,“ stojí dál. Na závěr dodávají: „Z uvedených důvodů se k dnešnímu dni vzdáváme všech funkcí a členství v politickém subjektu Trikolóra hnutí občanů.“ Nová strana Trikolóra Svobodní SoukromníciHnutí Trikolóra, Svobodní a Strana soukromníků ČR budou v nadcházejících volbách kandidovat jako jedna volební strana. Aby se dostali do Poslanecké sněmovny, bylo by postačující nabrat pět procent hlasů. Podle volební novely, kterou schválil prezident Miloš Zeman, by tříčlenná koalice musela získat 11 procent hlasů. Kandidovat budou pod společným názvem Trikolora Svobodní Soukromníci. Soustředit se chtějí především na pravicové voliče, bránit svobodu, respekt k právu, českou korunu a přispět k prosperitě České republiky snižováním daní a byrokracie. V nejbližší době mají v plánu představit veřejnosti lídry v jednotlivých krajích, stínovou vládu a také volební program.

