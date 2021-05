Za komentář pod článkem o terorismu dostal Slovák podmínku

https://cz.sputniknews.com/20210527/za-komentar-pod-clankem-o-terorismu-dostal-slovak-podminku-14638441.html

Třiatřicetiletý Milan Lalik odešel od Krajského soudu v Ostravě s dvouletou podmínkou. Soud tak rozhodl ve věci komentáře pod článkem o teroristickém činu na... 27.05.2021, Sputnik Česká republika

Muž, který je slovenské národnosti a nyní žije na Chrudimsku v Pardubickém kraji, okomentoval v roce 2019 v březnu článek o teroristickém činu, o kterém informoval na sociální síti web tn.cz. Tehdy došlo v novozélandských mešitách k útokům, při nichž zemřelo 50 lidí.Lalik totiž napsal v diskuzi pod článkem větu: „Do každej mešity granát!!!“ A právě touto větou si způsobil nemalé problémy. Obžaloba vysvětlovala, že mohl tímto činem vyvolat v jiných osobách záměr spáchat obdobný skutek naplňující znaky teroristického útoku.Za daný komentář hrozilo Lalikovi pět až patnáct let za mřížemi. Před začátkem soudního líčení uvedl, že udělal hloupost a doufal, že nepůjde do vězení. Nakonec dostal muž tři roky vězení s dvouletým podmíněným odkladem. Stalo se tak na základě dohody o vinu a trestu se státním zastupitelstvím, kterou následně soudce akceptoval.Lalik pro iDnes.cz uvedl, že je rád, že nemusí do vězení a dodal, že všechny sociální sítě si smazal a už se k nim nevrátí.Teroristický útok na Novém ZélanduK teroristickému útoku ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch došlo v pátek 15. března roku 2019. V důsledku atentátu zahynulo 50 lidí a dalších 50 bylo zraněno. Policie z útoků obvinila 28letého Brentona Tarranta. Vláda Nového Zélandu označila událost za teroristický útok.Nutno podotknout, že již těsně po útoku na Novém Zélandu uvedla česká policie, že si posvítí na osoby, které na sociálních sítích schvalují teroristický útok v mešitách na Novém Zélandu. Policie uváděla, že prověří, zda se na internetu někdo nedopouští schvalování teroristického útoku. Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek tehdy také vyzval ministra vnitra Hamáčka, aby dal policii podnět k prošetření závažných trestných činů, ke kterým mohlo docházet na sociálních sítích schvalováním teroristického útoku na Novém Zélandu. „Zastavme tu stoku dřív, než se v ní utopíme,“ napsal opoziční politik.

K.K. Brusel potrestá nenávist na internetu. Plánuje potírat „toxické“ debaty. - Zvykněme si, že neříkáme cenzura, či dokonce autocenzura, ale ochrana občanů. Orwell by zaplakal dojetím. 23

bob kokso toto je totalita... zlaty dobry socializmus kam sa na tuto diktaturu hrabal... 12

5

Zprávy

