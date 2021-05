Zinédine Zidane končí na lavičce madridského Realu

„Real Madrid C. F. oznamuje, že Zinédine Zidane se rozhodl ukončit svou současnou etapu jako trenér našeho klubu. Nyní je čas respektovat jeho rozhodnutí a ukázat mu naše ocenění za jeho profesionalitu, odhodlání a vášeň po všechny ty roky a za to, co jeho postava představuje pro Real Madrid. Zidane je jedním z velkých mýtů Realu Madrid a jeho legenda jde nad rámec toho, čím byl jako trenér a hráč našeho klubu. Ví, že je srdcem Realu Madrid a že Real Madrid je a vždy bude jeho domovem,“ uvádí se v oficiální zprávě na webu Realu.