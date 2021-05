https://cz.sputniknews.com/20210528/austrian-airlines-dostala-povoleni-k-letu-do-moskvy-okolo-beloruska-14645944.html

Austrian airlines dostala povolení k letu do Moskvy okolo Běloruska

Austrian airlines dostala povolení k letu do Moskvy okolo Běloruska

28.05.2021

„Pro další naplánované pasažérské lety do Moskvy (…) zatím není povolení k dispozici pro alternativní cestu. Austrian Airlines i zde počítá s kladnou odpovědí ruských regulátorů,“ řekla agentuře.Brusel dříve doporučil evropských leteckým společnostem, aby nelétaly přes Bělorusko, po incidentu s letounem společnosti Ryanair.Ruský regulátorRosaviacia, ruský letecký regulátor, informovala letecké společnosti, že při změnách v letových trasách z Evropy přes vzdušný prostor Ruska je možné, že dojde ke zdržení při vydávání povolení pro lety, a to kvůli růstu celkového počtu požadavků ze strany dopravců.„Včera Rosaviacia vydala prohlášení, kde informovala letecké společnosti o tom, že při změnách dříve naplánovaných tras z a do Evropy přes vzdušný prostor Ruska musejí počítat s možným prodloužením lhůt při plnění procedur pro získání povolení pro přílet, start či průlet vzdušným prostorem Ruska. Prodloužení času na plnění procedur je spojeno s růstem celkového počtu požadavků od leteckých společností,“ stojí v prohlášení Rosaviacie.Doporučení BruseluAgentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) doporučila evropským leteckým společnostem, aby se vyhýbaly vzdušnému prostoru Běloruska, dokud nebude dokončeno mezinárodní vyšetřování incidentu s letem FR4978, uvedla EASA ve středečním prohlášení.„Do ukončení mezinárodního vyšetřování incidentu z 23. května 2021 se doporučuje vyhnout se letové informační oblasti (FIR) v Minsku s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro bezpečnost za nepředvídaných okolností,“ stojí v dokumentu.V oznámení, které rozesílala EASA, agentura vysvětlila, že „běloruské kroky týkající se letu Rayanair vedou k pochybnostem o dodržování pravidel mezinárodního civilního letectví a zpochybňují také schopnost poskytovat bezpečné letecké služby“.EASA poznamenala, že kontaktovala národní letecké úřady a doporučila jim, aby předaly veškeré informace leteckým dopravcům, „aby letecké společnosti mohly posoudit svá vlastní rizika“.

