Další výrazné rozvolnění: V pondělí se otevřou restaurace a bary

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci uvedl, že v Česku se od pondělka otevřou restaurace a bary. Bude tak učiněno na základě rozhodnutí... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

Vojtěch v této souvislosti poukázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které vyčetlo vládě, že nemůže činit plošná opatření směřovaná na uzavírání provozoven na základě pandemického zákona. Provozovny se tak otevřou již v pondělí, nehledě na to, že podle původního plánu mělo k jejich otevření dojít až 14. června.„Od pondělí budou otevřeny nově restaurace s tím, že v provozovnách budou určitá protiepidemická opatření, která známe z dalších provozů,“ uvedl Adam Vojtěch. Povinný tedy bude test, vakcinace či vyléčení se z koronaviru v průběhu posledních 90 dní.Kromě restaurací se otevřou i bazény, sauny a wellness centra. „Nejsem z toho šťastný, že musíme toto rozvolnění udělat. Kdyby nás k tomu nedonutil rozsudek soudu, tak bych navrhoval ten termín 14. června,” prohlásil na tiskové konferenci ministr Vojtěch.Vláda Andreje Babiše podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nepostupovala v souladu se zákonem v případě uzavírání některých provozů. Soud rozhodl, že podle pandemického zákona nemůže vláda plošně uzavírat restaurační zařízení, jak to do té doby činila.Adam Vojtěch kromě toho uvedl, že mezi Českem, Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem bude možné cestovat po první dávce vakcíny bez omezení.

