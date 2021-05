https://cz.sputniknews.com/20210528/fbi-vysetruje-situaci-okolo-letadla-ryanair-v-belorusku-14650265.html

FBI vyšetřuje situaci okolo letadla Ryanair v Bělorusku

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v pátek uvedla, že prošetření situace okolo stroje společnosti Ryanair, který přistál v Minsku, je důležité... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

Rolandas Kiskis, šéf litevské kriminální policie, v pátek uvedl, že americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a Polsko zahájilo jejich vlastní vyšetřování toho, co Západ označuje za „vynucené přistání“ letounu společnosti Ryanair v Bělorusku.„K Polsku, které zahájilo své vlastní do-soudní vyšetřování, my jsme potvrdili informace z od našich kolegů v USA, že FBI zahájilo své vlastní vyšetřování,“ řekl Kiskis novinářům.Prohlášení přišlo poté, co ICAO uvedlo, že je nutné uvést do pohybu mechanismus, který prověří fakta okolo událostí s letounem Ryanair v Bělorusku.„ICAO na speciálním zasedání zdůraznila důležitost prověření faktů, k nimž opravdu došlo a porozumění tomu, zdali došlo ze strany některého z členů ICAO k porušení leteckého práva, včetně Konvence o civilním letectví (Chicagská konvence) a jejich dodatků,“ uvedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví v průběhu pátku.Protestní nótaDnes bylo také informováno, že stálé zastupitelství Běloruska v OSN zaslalo protestní nótu osmi zemím, které vystoupily s prohlášením o incidentu s letadlem společnosti Ryanair. Uvedl to stálý zástupce Běloruska Valentin Rybakov.Nóta byla zaslána Estonsku, Francii, Irsku, Norsku, Velké Británii, USA, Belgii a Německu poté, co Paříž, Dublin a Tallinn iniciovaly ve středu v Radě bezpečnosti OSN neveřejné projednání situace kolem přistání letadla v Minsku. Na základě jeho výsledků učinily tyto země prohlášení. Tvrdí se v něm, že letadlo Ryanair bylo donuceno k přistání z vymyšlených důvodů. Autoři dokumentu navíc vyzývají k propuštění na svobodu zadržených Romana Protaseviče a Sofie Sapegové.„Na adresu všech osmi států, které toto prohlášení učinily, jsme zaslali protestní nótu stejného obsahu. Uvedli jsme v ní, že zveřejnění jakýchkoli názorů a hodnocení tohoto incidentu dříve, než bude provedeno patřičné vyšetření a získány patřičné výsledky, je do nebe volajícím příkladem porušení svrchovanosti členských států OSN,“ prohlásil Rybakov.Stálý zástupce označil za nepřípustné zveřejnění jakýchkoli prohlášení „dříve, než bude provedeno oficiální vyšetření kompetentními strukturami (v první řadě ICAO), které mají právo podobná vyšetřování provádět“. Ve čtvrtek Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) oznámila, že zahájí vyšetřování situace s nouzovým přistáním letu Ryanair v Minsku.

lesník A co bude FBI vyšetřovat? Vždyť „západní demokratické“ státy již rozhodly o vině i trestu. Z vynuceného přistání obvinili „Lukašenka“ a sankce byly přijaty bez vyšetřování. Typicky americké. Nejdříve střílí a potom se ptá. 177

➗❌➖➕ Doufejme že v Bělorusku je dostatečně nachystané Ruské vojenské obrany, protože Bělorusko je hodně USraelsky obklíčené a v Evropě už zase potřebují nějaký "Blitzkrieg".. A Ukraina je pro ně v Evropě obrovsky lákavé sousto. Jak ekonomicky na vykradení, tak i strategicky proti Rusku.. Proto i očekávám nějaké další překvapivé USraelské zběsilosti !!. Na "Prvních zprávách" je i dobrý článek jak je pro Pana Putina riskantní se setkat s Bidenem v Ženevě pod štítkem: "Dostane Putin glejt na cestu do Ženevy? Hus dostal glejt a skončil".. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾 153

7

