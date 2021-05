https://cz.sputniknews.com/20210528/kava-nevyresi-vsechno-vedci-prozradili-v-jakem-pripade-vam-tento-napoj-jiz-nepomuze-14640632.html

Káva nevyřeší všechno: Vědci prozradili, v jakém případě vám tento nápoj již nepomůže

Kofein pomáhá k tomu, aby se člověk probudil, dodává energii, ale nekompenzuje hodiny spánku, kterých se tělu nedostává. Studie je publikována v časopise... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

Vědci z katedry psychiatrie a psychologie na Michigan State University vyhodnotili, nakolik se káva umí vyrovnat s negativními účinky nedostatku spánku na kognitivní výkon. Vybrali si 275 dobrovolníků, kteří byli rozděleni do dvou skupin: první strávila noc bez spánku v laboratoři, druhá spala v klidu doma. Ráno dostaly obě skupiny dávku kofeinu nebo placebo. Byli požádáni, aby absolvovali jednoduchý test pozornosti a vyřešili složitější problém, který vyžadoval provedení kroků v určitém pořadí bez přeskakování nebo opakování daných kroků.Jak poznamenávají autoři práce, problém nedostatku spánku je ve Spojených státech a dalších vyspělých zemích velmi aktuální. Jejich výzkum dokazuje, že se při řešení tohoto problému nemůžete spoléhat na účinky kávy. Nápoj zvyšuje energii, snižuje ospalost a může dokonce zlepšit náladu, ale „absolutně nenahrazuje dobrý spánek“, upozorňují vědci.Jak zdůraznili vědci, neustálý nedostatek spánku ovlivňuje nejen změny nálady či kognitivní funkce, ale v konečném důsledku může ovlivnit imunitu, což je zvláště nebezpečné během pandemie.Nebezpečná kávaVědci často připomínají, že nadměrná konzumace kávy je škodlivá pro zdraví. Zejména se nedoporučuje pít více než čtyři šálky tohoto nápoje denně. Jaké jsou však ty nejnebezpečnější způsoby konzumace kávy? Podle vědců je to například káva z jednorázového kelímku. Konzumace horkých nápojů z papírových kelímků obsahující plastovou fólii může způsobit výskyt nebezpečných mikroplastových částic v těle.French press je jedním z nejjednodušších a nejrychlejších způsobů, jak si kávu udělat sami. Odborníci ze švédské Univerzity v Göteborgu se domnívají, že z dlouhodobého hlediska může taková metoda poškodit tělo. Podle jejich údajů obsahuje nefiltrovaná káva látky, které zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Vědci dospěli k závěru, že použití filtru odstraňuje nebezpečné prvky a snižuje pravděpodobnost infarktu a předčasné smrti.Zdá se, že ráno je nejlepší čas na kávu. Odborníci ale doporučují nejprve se nasnídat před pitím nápoje. Britští vědci tvrdí, že kofein před snídaní může negativně ovlivnit hladinu cukru v krvi a zvýšit riziko srdečních onemocnění a cukrovky v budoucnu.Odborníci na zdraví varují, že nadměrná konzumace sladké kávy se smetanou nebo mlékem může ovlivnit hmotnost. Odborníci na výživu tak nedoporučují příliš častou konzumaci této kombinace.

Čerᴠenáček

